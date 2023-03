Franky (61) geeft fakkel door aan nieuwe generatie

Na bijna twintig jaar voorzitterschap zet Franky Van de Ginste een stapje terug. “Ik heb alle vertrouwen in mijn opvolgers en sowieso zijn ze nog niet van me af.” Dat vertrouwen blijkt terecht. Een gevarieerd topprogramma en een vaak uitverkochte zaal, Banana Peel in Ruiselede blijft hoge toppen scheren.

De tijd lijkt wel stil te staan in het clublokaal van Banana Peel. Alles ademt hier sfeer, muziek, passie en geschiedenis. Van de oude houten plooibankjes en de gestoffeerde barkrukken tot de volgeschreven muren en steunbalken met Amerikaanse nummerplaten. “Wandel in Memphis of Houston rond met een T-shirt van Banana Peel, en je kan er van op aan dat je binnen de kortste keren wordt aangesproken”, zegt Franky Van de Ginste.

“Ik kwam hier voor het eerst in 1980 als bezoeker. Het duurde niet lang of ik was gebeten door de muziek en de onbeschrijfelijke sfeer die hier hangt. Al gauw werd ik medewerker en vanuit dat team kwam ik in het bestuur. Uiteindelijk werd ik in 2004 gebombardeerd tot voorzitter en dat deed ik achttien jaar lang met hart en ziel”, vertelt de ex-voorzitter. “Ik voelde dat het te veel werd. Er komt enorm veel bij kijken om zo’n vzw draaiende te houden. De combinatie met mijn job als directeur in basisschool De Wegwijzer in Wakken begon zwaar te wegen. Ik sukkelde ook wat met mijn gezondheid en daarom begon ik enkele jaren geleden uit te kijken naar nieuw bloed.”

Neus voor talent

Ver moest hij niet zoeken. Guy Van Hoorebeke (60) nam in 2020 de programmatie voor zijn rekening op vraag van Franky. “Dat kwam als een totale verrassing. Ik ben hier al sinds jaar en dag trouwe bezoeker, maar ik ben nooit medewerker of bestuurslid geweest”, zegt Guy. Franky vult aan: “Ik had bij andere oudgedienden gepolst wie daarvoor in aanmerking zou komen, en zij stelden Guy voor. Terecht, hij heeft een onevenaarbare kennis van en passie voor de blueswereld.”

“Ik was vereerd. Deze club heeft zo’n reputatie opgebouwd sinds zijn ontstaan in 1966. Namen als Chet Baker, Robert Cray en Canned Heat passeerden hier de revue. Het is een grote verantwoordelijkheid om dat kwaliteitsniveau op zijn minst te evenaren. Ik twijfelde even, maar heb de sprong gewaagd.”

En met succes. Sinds Guy’s aanstelling, stonden onder meer iconen Philippe Cathérine en John Primer al op de planken. Ook voor aanstormend talent heeft Guy een neus. “The Cinelli Brothers hebben een enorm potentieel om echt groots te worden. Dat hoor je, dat voel je aan alles. Die wou ik hier dan ook programmeren, naast de grote namen en legendes. Het is vissen en gevist worden. Ik ga zelf actief op zoek naar de beste bands, maar velen bieden zich aan in het kader van hun Europese tournees. Dat heb ik te danken aan de ijzersterke reputatie van Banana Peel. Die muzikanten pràten met elkaar hé”, vertelt Guy.

Het bluesgenre kent vele takken en subgenres. “Het moeilijkste aspect aan de programmatie, is voldoende variatie voorzien. Sinds corona merken we dat Amerikaanse bands moeilijker overzees komen. Velen verloren twee jaar lang hun inkomen, waardoor ze nu weinig speling hebben om hun tournees op voorhand te financieren. Maar als ze komen, dan weten wij ze sowieso te strikken. Vanavond (20 maart, red.) mogen we bijvoorbeeld Curtis Salgado verwelkomen. Europees toptalent of vrouwelijke artiesten vinden, is ook niet altijd makkelijk, maar met Trudy Lynn hebben we op 27 maart een klepper van jewelste”, vertelt Guy.

“Je kan geen twee keer na elkaar een saxofonist plaatsen, of te veel van hetzelfde subgenre. Ik ben dan ook heel tevreden met het uiterst boeiende programma dit voorjaar. Mensen vragen me vaak welke avonden de beste zijn, maar ze zijn allemaal top, anders zou ik ze niet programmeren”, knipoogt Guy.

Puur vrijwillig

Vorig jaar gaf Franky ook het effectieve voorzitterschap uit handen aan Jan (46). “Ik kwam hier eind jaren negentig terecht. De toenmalige voorzitter Erik Carette was mijn buurman en vroeg of ik het zag zitten om te helpen schoonmaken in ruil voor een pint op tijd en stond. Het duurde niet lang of ook ik werd helemaal opgezogen door de sfeer en het warme gedreven team. Het voorzitterschap heb ik met dank aanvaard. Deze vzw is uniek, wij draaien volledig op vrijwilligers voor de techniek, bar, website,… Het is een goed geoliede machine en behalve een pint en een kater, verdient niemand hier iets aan”, lacht hij.

“Veel heb ik dan ook niet moeten veranderen. Covid heeft wel voor enkele omwentelingen gezorgd. We werken nu uitsluitend digitaal. Via 123tickets loopt de ticketverkoop optimaal en ook de aankondigingen verlopen via social media. We vreesden even dat dat het oudere publiek zou afschrikken, maar dat is onterecht gebleken. En zo trekken we ook een nieuw en jonger publiek aan. Dat is belangrijk. Elke vereniging moet voor vers bloed blijven zorgen.”

Kwaliteit rendeert

In 2026 bestaan ze 60 jaar. “We zijn op de Honky Tonk in Dendermonde na, de oudste bluesclub van Vlaanderen én één van de oudste in Europa. Zo’n traditie, zo’n gevestigde waarde, dat heeft nog waarde en betekenis. Ook voor de lokale gemeenschap. Onze bands overnachten in B&B Droomkerke en gaan steevast dineren in Brasserie Ruislé. We hebben duidelijke afspraken met de buren. We zijn alleen op maandag open, om elf uur stopt de muziek en om één uur gaan de deuren dicht.”

“Wij leven, en ook dat is uitzonderlijk, énkel van de optredens. Dat is in deze tijden bijna onmogelijk geworden, maar wij spelen het klaar dankzij een fantastisch team en een programmatie waar de kwaliteit en talent van afdruipen”, besluit Franky.

Zijn opvolgers knikken alvast instemmend. (LV)

Info en tickets: www.bananapeel.be.