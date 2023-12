Frank Devos opnieuw kampioen bij KSV Deerlijk

Wielertoeristenclub KSV Deerlijk blikte terug op een geslaagd seizoen. Tijdens het eindejaarsfeest werd hulde gebracht aan de nieuwe kampioen. De hoogste eer was weggelegd voor Frank Devos, die voor de vierde keer met de hoogste onderscheiding mocht pronken.

“Door de regen moesten we twee ritten afgelasten, maar vooral de wind was de rode draad van het voorbije seizoen”, blikt voorzitter Patrick Van Laere terug. Nogal wat leden hadden met fysieke problemen te kampen en de kampioenentrui bleef dit jaar helemaal afwezig na de knieoperatie van Carlo Vandenbroeke”

“De quiz, een heel mooie verplaatsingsrit en de geslaagde driedaagse naar Amiens waren de hoogtepunten van het seizoen. Helaas werd er in 2023 ook een gitzwarte bladzijde in onze clubgeschiedenis geschreven. Dit jaar moesten we immers veel te vroeg afscheid nemen van Lucien Vandenbroucke. De immer goedlachse veelsporter was niet alleen in onze club een graag geziene figuur.” “Onze club telde dit jaar 65 leden. We mochten Wouter Beulque, Kurt Devisschere, Bruno Degrande, Thomas Maerten en Julie Naessens als nieuwe leden verwelkomen. Er stonden in 2023 welgeteld 29 ritten op het programma. Goed voor een totale afstand van 2.577 km. Eddy Sergeant heeft in zijn hele carrière nu al 82.642 km afgelegd. Volgend seizoen komt hij wellicht helemaal bovenaan de lijst van ‘meest kilometer aller tijden’.”

Frank Devos werd primus in de nevenproef en werd de nieuwe clubkampioen. Nog één titel en hij evenaart topkampioen Ludovic Coreelman. De overwinning in het ploegenklassement ging naar het team van Dieter Callens. (DRD)