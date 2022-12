Francis Feys is kaartkampioen van De Kerpel in Menen

De kaartersclub van De Kerpel huldigde onlangs de jaarwinnaars. De hoofdprijs was voor Francis Feys, die in 37 gewonnen spellen 3.441 punten verzamelde.

Het zilver ging naar Patrick Vanlaere, die 3.234 punten pakte in 31 gewonnen spelletjes. Patje Reynaert eindigde op de derde plaats, met 2.901 punten in 31 winstpartijen. De drie kregen een geldprijs uit handen van de kerstman, die ook cadeautjes mee had voor de klanten van café De Kerpel. De kaartersclub van De Kerpel zoekt nog nieuwe leden voor het nieuwe seizoen, dat op 8 januari 2023 begint. Elke tweede zondag van de maand wordt er vanaf 10 uur gekaart. Tijdens de kaarting is er een gratis tombola. Wie meer info wenst, kan terecht bij Rita van café De Kerpel in de Bruggestraat 23.