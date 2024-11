De derde groepsexpo van Fotografieclub ISO 8450 in het MEC Staf Versluys heeft ‘De Belgische kust in zwart-wit’ als thema. Marc Baert, ISO 8450-coördinator, mocht de vele aanwezigen verwelkomen in de foyer van het MEC, waar de tentoonstelling te bewonderen is. De leden van ISO 8450 gingen in elk van de badplaatsen aan wal en presenteren nog tot 13 december telkens twee foto’s, die hun waadplaatsen typeren. (foto MM)