Fotofeest Knipoogje in De Spil

Voor de tiende keer presenteert Knipoogje haar fotofeest. In De Spil toont de fotoclub audiovisuals. “Het wordt een mooie mix van muziek, woord, foto’s en geluid én een uniek concept”, voorspelt Ludo Kindt.

“Met ons fotofeest Ooggetuige 10 willen we tonen hoe boeiend en divers de invullingen van de fotohobby kunnen zijn. Tussen de vrolijke selfie en een doordachte video ligt een wereld van verschil en het is die diversiteit die je zorgvuldig gepresenteerd ziet in deze voorstelling van Knipoogje”, legt Ludo Kindt uit.

“Een dozijn Knipogers heeft audiovisuals gemaakt waarbij muziek, dictie, fotomontage, geluid en vooral emotie worden ingepast. We gooiden met dit concept nationaal en internationaal al hoge ogen en we zijn dan ook trots die resultaten aan kijkers uit de eigen provincie te kunnen tonen.”

“Het wordt een fotoshow boordevol variatie en fotografische hoogstandjes. Aan de beelden wordt stem gegeven door leerlingen van het woordatelier van STAP.”

Ook gastprojecties

“We tonen ook enkele internationaal gelauwerde gastprojecties als toetje. In totaal zullen er op de fotoshow 26 kortere klankbeeldreeksen worden vertoond, vlekkeloos aan elkaar gelijmd tot een voorstelling van twee keer vijftig minuten op groot scherm. Dat is op zich al een uniek concept”, aldus nog Ludo Kindt.

De voorstelling Ooggetuige 10 is te zien in de zaal Komedie van De Spil op zaterdag 18 februari om 19.30 uur en op zondag 19 februari om 15 uur. (Bart Crabbe)

Tickets kosten tien euro en worden gereserveerd via www.knipoogje.be.