Fotocollectief Retina nodigt Jeffrey Van Daele uit

Fotoclub Retina Kuurne werd opgericht in 1977. De vereniging kende een aantal zeer succesvolle jaren en vele van haar leden wonnen talrijke prijzen in binnen- en buitenland. Na een wat mindere periode werd eind 2013 beslist om het actieveld te verruimen, te verbreden en de werking te hervormen. Een noodzakelijke ingreep die voor een nieuwe boost zorgde.

Momenteel telt de club meer dan 25 enthousiaste leden. “Fotocollectief Retina wil een aangename en creatieve ontmoetingsplaats zijn voor al wie gepassioneerd is door fotografie, beeld en beeldbewerking”, vertelt voorzitter Bernard Noffels. “Ons dagelijks reilen en zeilen rust op de schouders van een beperkt bestuur, dat aangevuld wordt met een aantal creatieve vrijwilligers die helpen om onze club inhoud te geven.”

Iedereen welkom

“Je hoeft geen lid te zijn om aan een activiteit of een project van onze club deel te nemen”, zegt Pol Tanghe, ondervoorzitter. “Iedereen die graag fotografeert, beginnende of ervaren fotograaf, is welkom om eens vrijblijvend een vergadering mee te maken en kennis te maken met onze fotoclub. We vergaderen elke derde vrijdag van de maand in de Stallingen van Hoeve Vandewalle in Kuurne.” Op vrijdag 18 november om 19 uur komt Jeffrey Van Daele een avond vertellen over zijn passie, het fotograferen. Van Daele is een zeer getalenteerd beroepsfotograaf die houdt van wild life- en zwart-witfotografie. Hij heeft verschillende indrukwekkende fotoboeken uitgebracht en zoekt steeds naar een creatieve manier om zijn onderwerpen in beeld te brengen. Hij begeleidt ook regelmatig fotoreizen naar onder meer Zuid-Afrika, Kenia en Japan. Van Daele zal vertellen over Oog voor beeld waar aan de hand van zorgvuldig uitgekozen foto’s heel wat visie en inspiratie gegeven wordt die ook jouw fotografie een meerwaarde kan bieden. Zo zal hij het onder meer hebben over compositieregels, kleurcombinaties, hoe naar een beeld kijken, regels doorbreken, hoe een onderwerp analyseren… (ADM)

Vrijdag 18 november om 19 uur in Sint-Pieterszaal, Kuurne – 5 euro – zonder reservatie. Info: www.retinakuurne.com