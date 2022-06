Fotoclub Westhoek bestaat 65 jaar en organiseert dit jaar langere expo

Fotoclub Westhoek werd opgericht in 1957 door enkele gedreven amateurfotografen uit Veurne, en behoort daarmee tot één van de eerste clubs van de Belgische amateurfotografie. De fotografie heeft natuurlijk door al die jaren heen een hele (r)evolutie doorgemaakt en de nieuwste apparatuur en technieken hebben ervoor gezorgd dat beelden op verschillende manieren benaderd kunnen worden.

“Daarom kan contact met zielsgenoten juist zo leerrijk en stimulerend zijn. De fotoclub is het ideale platform om in een vriendschappelijke sfeer kennis te maken met andere fotoliefhebbers en zo tips en tricks uit te wisselen”, zegt Marleen Blieck, bestuurslid van de fotoclub.

Koninklijke titel

In 2007 ontving de fotoclub de titel “Koninklijk” ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan en haar inzet en verdienste voor de fotografie in West-Vlaanderen. De club bestaat momenteel uit een 35-tal leden, die elk op hun manier via het medium fotografie expressie geven aan hun unieke kijk op het dagelijkse leven. Sinds lang wordt om de twee jaar een fototentoonstelling georganiseerd. Ook dit jaar gebeurt dit. Ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan duurt de expo langer. Waar eerder de expo plaatsvond gedurende het Pinksterweekend wordt dit nu verlengd tot één week en loopt van 4 tot en met 12 juni in het “Spaans Paviljoen” in Veurne. De openingsuren zijn van 14 tot 18 uur, behalve op Pinksteren, Pinkstermaandag en woensdag tijdens de woensdagmarkt, is de tentoonstelling ook in de voormiddag toegankelijk.

De fotoclub verzorgde eerder diverse gasttentoonstellingen of projecten in samenwerking met Veurnse verenigingen of organisaties: Toeren en loeren, tentoonstelling in de kerk in Oeren, samenwerking met WZC Sint-Bernardus in De Panne, Project Duin en Polder, Project “Trouwfoto’s” in kasteel Beauvoorde…enz. De fotoclub is tevens aangesloten bij het West-Vlaams verbond van foto en digitaal (WVFD). Kortom, zonder op de barricaden te staan is dit een fotoclub die zijn steentje bijdraagt aan het verenigingsleven en de culturele uitstraling van Veurne en omstreken.

Nieuw clublokaal

Net voor de coronaperiode kon de club beschikken over een nieuw lokaal in de Oude Vleeshalle op de Grote Markt in Veurne. “Wij zijn het stadsbestuur zeer dankbaar omdat wij zo in een permanente ruimte kunnen samenkomen voor onder andere werkvergaderingen en fotoshoots”, zegt Marleen Blieck. Om de twee weken, op maandagavond, komen de leden samen in het lokaal om hun werken te bespreken. Een vrijblijvend bezoekje is altijd een aangename kennismaking!