Bij de Heuvellandse fotoclub Spectrum werden de laureaten van 2023 bekendgemaakt.

Dit jaar was het thema ‘schaduwen’ en het was Pascale Doolaeghe die goud kreeg met haar werk. De zilveren medaille was voor Joël Carnel en brons voor Patrick Croquette. Voor Pascale was het de eerste keer dat ze goud won, na vier keer zilver en brons. Uit handen van schepen Bart Vanacker en voorzitter Bart Cuvelier kregen ze nog een naturaprijs.

(foto EF)