Fotoclub Lidiac is voortaan koninklijk

Fotoclub Lidiac is voortaan een koninklijke maatschappij. Provinciegouverneur Carl Decaluwé overhandigde in Brugge het ereplakkaat. De in 1973 opgerichte Lidiac is een fotografieclub met enthousiaste bestuursleden en stuk voor stuk bevlogen hobby- en amateurfotografen met een hart voor de kunst van fotografie. “Het bekomen van de titel ‘koninklijke maatschappij’ betekent ontzettend veel voor de leden en het bestuur van fotoclub Lidiac”, vertelt voorzitter Linda Lievens. “Vijftigjarig bestaan vieren, betekent ten slotte de kroon op het werk van alle leden en besturen die ons zijn voorgegaan, en van de huidige leden en bestuursploeg. We zijn heel blij dat we de traditie hebben kunnen verderzetten en hopen zo ook het stukje erfgoed te kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.” (JW/foto WK)