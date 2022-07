Fotoclub Groeninghe palmt centrum van Kortrijk in

Fotoclub Groeninghe viert haar 50-jarig jubileum met de fototentoonstelling ‘Transitie XXL’ langs een drie kilometer lang wandelparcours in de Kortrijkse binnenstad en een expositie op twee locaties. Er is ook een foto- en poëziewedstrijd aan verbonden. De tentoonstellingen zijn nog te zien tot en met 31 augustus.

De Kortrijkse fotoclub werd in 1972 opgericht als diaclub onder impuls van wijlen Julien Gryson. In 1974 werd het een dia- en fotoclub. Hun motto: creatief zijn, blijven bijleren, een eigen invulling geven aan fotografie en de vriendschap centraal zetten. “Iedereen is vrij om zijn/haar eigen thema’s of onderwerpen te kiezen. We bespreken regelmatig elkaars werk en nemen technieken ook onder de loep. Maandelijks organiseren we binnen de club een fotowedstrijd en enkele keren per jaar een publieke tentoonstelling”, duidt huidig voorzitter Jurgen Casselman.

“De voorbije 50 jaar vieren we als opstap naar de volgende 50 jaar en daar willen we iedereen uit Kortrijk en Zuid-West-Vlaanderen van laten meegenieten.” Deze opstap is de fototentoonstelling Transitie XXL die tot en met eind augustus de binnenstad van Kortrijk inpalmt. “Een foto brengt een boodschap naar de kijker, die aan de slag gaat met de emotie die de foto oproept. Onze foto’s prikkelen de kijkers. Iedereen ervaart die op een andere manier en net dat maakt kunst zo boeiend.”

Buikgevoel

Transitie XXL is een foto- en wandelparcours van drie kilometer lang en omvat tien buitenopstellingen met telkens zes grote foto’s van 1 bij 1,5 meter. Daarnaast zijn er ook twee locaties waar een expo is. In Café Cusco aan de Houtmarkt worden er 15 zwart-witfoto’s getoond. In Café In de Wolken aan de Begijnhofstraat zijn er 15 beelden te zien rond reisfotografie. Het wandelparcours is via een QR-code op de smartphone te volgen. Het publiek kan ook deelnemen aan een foto- en poëziewedstrijd. “Het is de bedoeling om foto’s te maken langs het parcours. We willen de deuren openzetten voor iedereen die fotografeert vanuit zijn/haar buikgevoel of plezier.”

“De poëziewedstrijd gaat over hoe men foto’s beleeft en ervaart en omzet in geschreven taal.” Aan beide wedstrijden is een geldprijs verbonden. De proclamatie heeft plaats begin september in Bibliotheek Kortrijk.

Info:www.fotogroeninghe.be