Fotoclub Foto-friends verrast met tentoonstelling in WZC Andante: “De bewoners kijken ernaar uit om hun favoriete foto te kiezen”

MENENFotoclub Foto-friends organiseert van 2 tot 23 oktober voor het eerst in jaren nog eens een fototentoonstelling. Met het woonzorgcentrum Andante in de Volkslaan kozen de fotovrienden voor een onverwachte maar veelbelovende locatie.

“De voorbije jaren was er altijd wel iets dat onze plannen voor een fototentoonstelling dwarsboomde”, zegt Pol Naessens, die een kleine vier jaar geleden de zieke Walter Van Guyse opvolgde als voorzitter. Zijn vernieuwde bestuursploeg met Daniël Werbrouck, Jef Limet en Roset Vanhalewyn kreeg echter meteen met heel wat pech af te rekenen.

“In het najaar van 2019 was de zaal in CC De Steiger plots niet meer beschikbaar voor onze geplande expo. Daarop volgden de coronajaren met herhaaldelijk uit- en afstel van onze tentoonstelling. Ook dit najaar konden we niet in het cultureel centrum terecht”, zucht hij.

De ruimte is beperkt, maar toch zullen er 37 foto’s te zien zijn

Het keerpunt kwam er toen Christelle, de echtgenote van Daniël Werbrouck, het idee had om aan te kloppen bij het woonzorgcentrum Andante. “Omdat ze er altijd gewerkt heeft, weet ze dat daar heel wat bezoekers over de vloer komen. We vonden dat een uitstekend voorstel en ook directeur Pol Van Hessche van het woonzorgcentrum was meteen enthousiast. Voor zijn rusthuisbewoners is dit een leuke activiteit. Ze kijken er al naar uit om de mooiste foto te kiezen”, klinkt het enthousiast.

Nieuwe leden

Plaats van het expogebeuren is de inkomhal en de gang van het woonzorgcentrum. “De beschikbare ruimte is weliswaar beperkt, maar toch zullen er 37 foto’s te zien zijn. Elk lid selecteerde zelf zijn of haar beste foto’s.”

De voorzitter hoopt dankzij de fototentoonstelling ook nieuwe leden over de streep te trekken. “De coronaperiode heeft ons heel wat leden gekost. Nochtans bleven we actief: onze ICT-coördinator Jean-Claude Verhoeven zorgde ervoor dat we digitaal konden vergaderen met een online bespreking van de foto’s. Toch haakten een tiental mensen af. Nu zijn we nog met 16, nieuwe leden zijn dus welkom. Een keer per maand komen we samen in een lokaal in CC De Steiger.” (CB)

De gratis tentoonstelling loopt van zondag 2 tot zondag 23 oktober, van 14 tot 18 uur, en is voor iedereen toegankelijk.