Fotoclub Digitaal Zien Lauwe voortaan Koninklijk: “Mooie erkenning voor een halve eeuw inzet”

Zestien West-Vlaamse verenigingen waren onlangs uitgenodigd in de ambtswoning van de gouverneur in Brugge, waar ze een ereplaket met de titel ‘Koninklijke Maatschappij’ toegekend kregen. Een daarvan was Fotoclub Digitaal Zien Lauwe, die al 50 jaar visuele verhalen vertelt. “Ook zetten we in op vorming”, zegt voorzitter Frederik Balcaen.

De fotoclub zag in 1973 het levenslicht als ‘Diaclub Diassers Zien Lauwe’. Rond de eeuwwisseling begon de digitale fotografie aan een opmars, tegen eind 2006 hadden zowat alle leden het analoge fototoestel aan de haak gehangen om definitief het digitale tijdperk binnen te treden.

“De fotografie werd toen ook veel toegankelijker, wat zich tevens vertaalde in een hoger ledenaantal”, zegt voorzitter Frederik Balcaen. Op vandaag telt de club een 85-tal leden, waarvan ongeveer een derde vrouwen.

Jongste Ziener

“Een trend die we toejuichen, want we merkten dat vrouwen een andere kijk meebrachten op de fotografie. Andere thema’s ook. Vrouwen hechten bovendien vaak iets meer belang aan het verhaal achter een foto, dan naar een technisch perfecte foto te streven. Maar dat is een algemene trend die we meer en meer ook bij onze mannelijke leden zien”, klinkt het. De jongste ‘Ziener’ is amper 15, de oudste 96. “Jongeren aantrekken blijft echter moeilijk”, zegt Balcaen. “Ze zijn er nog wel mee bezig, maar beleven de fotografie op een heel andere – lees: meer individuele – manier. De onderwerpen die jongeren fotograferen zijn vaak heel verschillend. Vooreerst heb je de selfiecultuur, maar ik merk ook dat het bij hen wat meer draait om het documenteren van hun leven. Jongeren fotograferen alledaagse dingen die ze zien en meemaken, zaken die wij dikwijls gewoon niet zien of waar we aan voorbijlopen. Dat maakt dat zij een heel andere kijk hebben dan wij en dat kan ook boeiend zijn. Fotografie is bij jongeren ook een veel vluchtiger medium”, klinkt het.

“Waar de fotoclub vandaag het verschil maakt met de individuele hobbyfotograaf? Onze leden zijn vooral op zoek naar manieren om met hun fotografie naar buiten te komen”, zegt Balcaen. “Anderzijds komen ze ook vaak bij ons aankloppen om zich verder te kunnen ontwikkelen. Daar zetten wij op in met tentoonstellingen, fotobesprekingen, workshops, foto-uitstappen, voordrachten… Kortom allemaal zaken die je online niet of nauwelijks vindt. Vroeger organiseerden we ook beginnerscursussen, maar daar zijn we van afgestapt. Voor wie als leek wil leren fotograferen zijn er vandaag tal van mogelijkheden in avondonderwijs, wij zien de fotoclub eerder als een verlengstuk daarvan.”

“Een belangrijk pluspunt is ook dat we één grote familie zijn. We proberen zoveel mogelijk van elkaar te leren. Elk jaar hebben we wel een aantal activiteiten waar onze leden kunnen tonen waar zij mee bezig zijn en vooral ook tonen hóe ze dat doen. Dat stimuleert de samenwerking. We zien steeds meer dat leden samen op stap gaan om te fotograferen of samen aan een of ander fotoproject werken.”

“De koninklijke titel is een mooie erkenning voor een halve eeuw inzet, in de eerste plaats van onze bestuursleden. Dat zijn er niet zo heel veel want onze fotoclub heeft al die tijd een vrij stabiele bestuursploeg gekend. Maar ook onze leden hebben de club mee vormgegeven. Hun inzet was cruciaal om de club op het niveau te brengen waar we vandaag staan. Verder was het voor ons ook een ideale gelegenheid om van 2023 een echt feestjaar te maken”, besluit Balcaen.

In februari organiseert de club haar tweejaarlijkse fototentoonstelling in zaal Barthel in Rekkem. Deze opent met een voordracht over straatfotografie door beroepsfotografe Kattoo Hillewaere.

Alle info over de fototentoonstelling verschijnt binnenkort op de website van de fotoclub: www.dzlauwe.be.