Fotoclub Digitaal Zien Lauwe bestaat 50 jaar en dat werd feestelijk gevierd in Cultuurcafé Het Applauws. Het stadsbestuur bracht hulde aan de jubilerende fotoclub, die op 9 januari 1973 gesticht werd onder de naam Diaclub Diassers Zien Lauwe.

Erevoorzitter Eric Barbe is de enige actieve fotograaf die er vanaf het prille begin bij was. De Lauwse vereniging maakte als een van de eerste fotoclubs in West-Vlaanderen de overstap van analoog naar digitaal. Een logische aanpassing van de clubnaam in Fotoclub Digitaal Zien Lauwe volgde in 2008. Voorzitter Frederik Balcaen mocht vorig jaar liefst 17 nieuwe leden verwelkomen, de club telt nu 80 leden. Dirk Vergote, die als secretaris al 35 jaar lang de ruggengraat van de vereniging vormt, werd gehuldigd voor zijn jarenlange inzet. Anne Braet kwam als winnaar van de clubcompetitie uit de bus, Dirk Vergote maakte de beste foto van het voorbije jaar. Nog tot 12 februari is in Het Applauws een fototentoonstelling naar aanleiding van het 50-jarig bestaan te bezichtigen. (CB)