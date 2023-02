Foto-digiclub Fodicor brengt hulde aan zijn kampioenen

Recent werd bij de foto-digiclub de traditie van de jaarlijkse kampioenenhuldiging, gekoppeld aan een nieuwjaarsreceptie, opnieuw gelanceerd na de coronajaren.

Tien leden van de club leverden elk vier foto’s aan voor de wedstrijd. De jurering van de 40 ingezonden werken lag in de deskundige handen van fotoclub Digitaal Zien uit Lauwe. De leden van de jury waren ter plaatse en gaven ook een woordje uitleg bij hun keuzes.

Het goud was voor Ronny Mabbe met de foto A&U bij nacht. Er was ook een verdienstelijke tweede plaats voor Marie-Joseph De Meyere met de foto Nonnen. Een eervolle bronzen plak was weggelegd voor eerstejaarslid Eveline Demol-Besieux voor haar foto Neon Glazen bol.

Garageverkoop

Voorzitter Geert Lemaitre gaf ook nog enige toelichting bij het programma van werkjaar 2023. “Zo heeft Erfgoed Vlaanderen vorig jaar gevraagd aan de fotoclub om een 150 erfgoedwaardige gebouwen in Oostrozebeke opnieuw te fotograferen. Dat gaat over roterijen, cafés, kapellen tot kerken, boerderijen en woningen. De laatste inventaris dateert al van in 2006. Deze opdracht werd verdeeld onder alle leden van de club. Dit project komt nu stilaan tot voltooiing en zal binnenkort via de gemeentelijke diensten aan Erfgoed Vlaanderen worden overhandigd.”

Het volgende grote evenement voor de club is het organiseren van een garageverkoop en dit al voor de derde keer. Het evenement zal plaatsvinden op de Gavers op zondag 25 juni van 8 tot 18 uur. In de zeven straten van de Gavers zal de bezoeker dan in verschillende garages of voortuintjes tweedehandsspullen aantreffen die te koop worden aangeboden. (CLY)