Forelvissers Vissershoveke uit Oostrozebeke vieren hun kampioenen

Naar jaarlijkse gewoonte vierde de vissersclub van voorzitter Eddy Deblanc uit Oostrozebeke zijn kampioenen in de feestlocatie Shamrock.

De vissers hebben hun thuisbasis in ‘t Vissershoveke, al 50 jaar uitgebaat door Betsy Casteleyn. De kampioen Dario Putman ving tijdens het seizoen 75 forellen, gevolgd door Lorenz Vantomme met 71 forellen. Dirk Van Hecke kwam op de derde plaats met 53 forellen. De rode lantaarn was voor Windy Raeymaekers met 24 forellen. Ook Lorenz Vantomme, die vorige maand Belgisch kampioen forelvissen werd, was aanwezig.

De voorzitter verzekerde dat er volgend jaar wordt doorgegaan, maar dat de volledige vijver eerst moet worden schoongemaakt voor nog meer visplezier en misschien de komst van nieuwe leden. Op de foto zien we de kampioenen forelvissen, omringd door het bestuur. (CLY)