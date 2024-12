Forelvissers hengelen al een halve eeuw in het Vissershoveke

Het forelvissen is geweldig populair op de Ginste. Het Vissershoveke is al meer dan vijftig jaar de thuishaven van de forelvissers. Naar jaarlijkse gewoonte wordt het seizoen van de Ware Ginstevissers afgesloten met een kampioenenviering in de Shamrock in Tielt. Voorzitter Eddy Deblanc was bijzonder fier om heel wat bekers en prijzen te kunnen uitreiken. Alvorens deze klus te klaren wist de voorzitter mee te delen dat er op 25 januari 2025 een nieuwjaarsvissing georganiseerd wordt waar iedereen kan aan deelnemen. “En er zal nog dit jaar gewerkt worden aan de grote visvijver, waar alle witvis uit verdwijnt en er enkel kon kan gevist worden op forel. Het water van de vijver zal bovendien extra gezuiverd worden.” Kampioen werd Dirk Van Hecke met 69 forellen, voor Lorenz Vantomme (59), José Defour (57), Dario Putman (50) en Stefaan Vandaele (48 forellen). De rode lantaarn ging naar Patrick Maes met 26 forellen. De trofee van het feestcomité van de Ginste ging naar de eerste 60-plusser van de Ginste, José Defour. (CLY/foto CLY)