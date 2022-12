For Freedom Museum krijgt Gouden Medaille

In de Sint-Niklaaskerk werden tijdens de Cultuurcocktail door de Cultuurraad oorkondes en medailles uitgereikt. Het For Freedom Museum kreeg met de Gouden Medaille voor Cultuurverdienste de hoogste onderscheiding.

“In de Sint-Niklaaskerk werden door de Cultuurraad zilveren en gouden medaille uitgereikt en werden verdienstelijke leden in de bloemen gezien”, vertelt voorzitter Dirk Overstraete. “Het is een mooie erkenning voor wat ze doen. Ze zorgen voor ons sociaal weefsel, voor het aanbieden van vormings- en ontplooiingskansen en ook voor leute en plezier. Proficiat dus aan alle verenigingen en heel speciaal aan KZKH, Cnocke is hier, For Freedom Museum, de Gezinsbond, Scrabbleclub Ypsilon, Cultuursmakers, Femma…”

De Gouden Medaille voor Cultuurverdienste werd door burgemeester Piet De Groote uitgereikt aan conservators Freddy en Danny Jones van het For Freedom Museum.

“Deze onderscheiding is een grote eer voor alle medewerkers en vrijwilligers bij het For Freedom Museum en een beloning voor hun jarenlange inzet”, aldus Danny Jones. “Bedankt aan de Cultuurraad en aan Knokke-Heist. Dit is voor ons een reden om ons verder in te zetten en het For Freedom Museum internationaal op de kaart te zetten. Een dikke dankjewel ook voor de For Freedom Pipes&Drums die al jarenlang voor de muzikale ondersteuning zorgen.”

Verenigingen

Ook in de Sint-Niklaaskerk werden oorkondes en medailles uitgereikt. De oorkondes voor verenigingen gingen naar Bertrand De Bouvere wegens 25 jaar scrabbleclub Ypsolon, 50 jaar heemkring Cnocke is Hier en Danny Lannoy en Dominiek Segaert voor 100 jaar Cultuursmakers. De zilveren medailles gingen naar Yvette Van Hecke van Femma Knokke, Miriam Vandaele bestuurslid Femma, Patricia Van De Walle, bestuurslid Gezinsbond Knokke, Bertrand De Bouvere, de stichter van scrabbleclub Ypsilon en Yves Merlevede van KZKH.