Fonds Denise Callewaert ondersteunt Mesens verenigingsleven voor 50.000 euro

Het Fonds Denise Callewaert van de Koning Boudewijnstichting wil burgers of verenigingen die zich inzetten voor de Mesense gemeenschap een duwtje in de rug geven. Zestien projecten krijgen nu een financiële ondersteuning vanuit het fonds, goed voor in totaal 50.000 euro. “Dankzij het fonds hebben we afgelopen jaren honderden mensen samengebracht.”

Toen in 2019 Denise Callewaert overleed besliste ze om haar nalatenschap te besteden aan het ondersteunen van het cultureel en sociaal leven in Mesen. Denise was samen met haar man Louis Menu erg actief in de stad, onder meer als erevoorzitter van de lokale fanfare. Om hun erfenis te beheren, werd dan ook het Fonds Denise Callewaert opgericht in de schoot van de Koning Boudewijnstichting.

Verbinding

Met dat fonds wordt geïnvesteerd in het culturele en sociale leven van Mesen. Er wordt daarbij jaarlijks een oproep gelanceerd onder de lokale gemeenschap met de vraag projectvoorstellen in te dienen die de sociale cohesie in en rond Mesen versterken. Voor 2024 werden zestien projecten weerhouden voor een totale steun van 50.000 euro.

“Dankzij het Fonds Denise Callewaert en de steun van de Koning Boudewijnstichting, hebben we de afgelopen jaren honderden mensen samengebracht. Doorheen de verschillende oproepen zagen we hoe verenigingen en inwoners steun kregen om projecten te realiseren die ons sociaal weefsel versterkten”, aldus burgemeester Sandy Evrard (MLM). “Dat is precies waar dit fonds voor staat. Het verbindt niet alleen burgers van Mesen en daarbuiten, maar ook ons verenigingsleven zelf. We zien hoe de ene vereniging kan rekenen op de andere, hoe gedeeld materiaal en middelen nieuwe initiatieven mogelijk maken en hoe we als stad hechter worden.”