Fodicor huldigt winnaars van interne fotowedstrijd

De Oostrozebeekse fotodiaclub, die intussen werd omgedoopt tot Fodicor, heeft de wind in de zeilen. De club van voorzitter Jean-Marie Bonte en zijn secretaris Ronny Mabbe is niet alleen een venster op het dorpsgebeuren, maar zorgt er ook voor dat de leden via werkgroepen alsmaar beter worden in het fotograferen. De club werkt eveneens mee aan het culturele erfgoed van de gemeente Oostrozebeke. Jaarlijks wordt onder de leden ook een wedstrijd uitgeschreven, waarvan de werken steevast worden gejureerd door een externe jury. Tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie van de club werden onlangs dan ook de namen bekend gemaakt van de winnaars van deze themawerking.

Sterke beelden

Aan de interne fotowedstrijd werd deelgenomen door vijftien leden van de club. Ze mochten elk vier werken binnenbrengen, wat neerkwam op 56 werken in totaal. De fotodigiclub van Zwevegem zorgde voor de jurering van de werken.

De eerste prijs ging naar Eric Vanoverschelde die met de knappe foto Wandeling de harten van de juryleden wist te veroveren. Die waren vooral verrast door de grijstinten en de krachtige invoerende lijnen.

De tweede medaille was weggelegd voor Ronny Mabbe met Street Gent. Plaats drie was voor Maria Dujardin met een beeld van haar favoriete winkel. Plaats vier was voor Marie-Jo Demeyere met Schaduw. Een beeld met een goede compositie, goede belichting en een sobere maar mooie kleurencombinatie, aldus de jury.

Nummer vijf ten slotte was ook voor Eric Vanoverschelde met Etalage, volgens de jury een heel sterk beeld.

Secretaris Ronny Mabbe drukte zijn tevredenheid uit over de werking van de club. “Er komen steeds nieuwe leden bij, wat betekent dat we een goede club zijn waarbij de leden heel veel van elkaar opsteken.” (CLY)