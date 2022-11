Flinke subsidie voor verbouwing KLJ-lokaal

Mirza, de vzw die zich bekommert om het KLJ-lokaal op De Vijfwegen, heeft een flinke subsidie van de Vlaamse overheid in de wacht gesleept voor het renoveren en uitbreiden van het lokaal. De subsidie zal echter niet volstaan om de volledige werken te betalen. Mirza organiseert daarom een aantal activiteiten om geld in het laatje te krijgen.

“Ons lokaal bevindt zich sedert begin jaren negentig in het vroegere stationsgebouw op De Vijfwegen”, weet Eveline Van de Walle van de vzw Mirza. “We beschikken er enkel over de bovenverdieping. De benedenverdieping wordt verhuurd aan andere verenigingen of organisaties”. “Aanvankelijk was het de bedoeling dat de gemeente het gebouw aan ons zou verkopen”, pikt collega-bestuurslid Kim Vandewiele in. “Na overleg met de gemeente bleek het evenwel beter dat het gebouw voor een periode van 40 jaar aan ons in erfpacht wordt gegeven. We betalen de gemeente een jaarlijkse erfpachtvergoeding van 1.000 euro”. “Doordat we het gebouw niet dienen aan te kopen kunnen we investeren in renovatie- en verbouwingswerken en moeten we onze eigen middelen niet gebruiken voor de aankoop van het gebouw”, pikt Eveline Van de Walle in. “Overigens hebben we nu ook de beschikking over het volledige gebouw en niet enkel over de bovenverdieping. Die kan evenwel nog altijd aan anderen verhuurd worden.”

Ruwe schatting

“Het is de bedoeling om het gebouw te renoveren en beter in te delen”, weet medebestuurslid Astrid Deneire. “Daarnaast zal het ook een stukje uitgebreid worden zodat we een terras voor buitenactiviteiten zullen hebben. Ook de digitale infrastructuur zal verbeterd worden waardoor we de beschikking zullen hebben over wifi en internet.” Om de renovatie van het gebouw mee te helpen bekostigen dong Mirza met succes mee naar subsidies rond jeugdinfrastructuur in het kader van het relanceplan van de Vlaamse regering. “We wisten een subsidie van 182.666,68 euro binnen te halen”, aldus Kim Vandewiele. “We zijn ruim een jaar met het subsidiedossier bezig geweest.”

“We hopen de werken tegen eind 2024 af te hebben”, stelt Eveline Van de Walle. “Dat is een ruwe schatting. De werken moeten eerst openbaar aanbesteed worden. We vrezen er dan ook voor dat er meer tijd zal over gaan.”

“Via de bouwkalender van de gemeente zullen we ook over subsidies kunnen beschikken”, stelt Astrid Deneire. “Dat alles zal niet voldoende zijn om het volledige verbouwproject te bekostigen. Daarom organiseren we geregeld activiteiten om wat geld in het laatje te krijgen. We hadden al een fuif en organiseren op 3 maart volgend jaar een algemene kennisquiz in Het SWOK.” Het bestuur van de vzw Mirza bestaat uit Matthias Callewaert, Brecht Callewaert, Casey Devolder, Eveline Van de Walle, Kim Vandewiele, Astrid Deneire, Gilles Goethals en Fleur Vandecandelaere. (BCH)