Flanders Business Circle heeft nieuw bestuur

Op maandag 3 februari vond de nieuwjaarsreceptie plaats van de Brugse netwerkorganisatie Flanders Business Circle. Feestlocatie was de Mini-garage Cocquyt in de Dirk Martensstraat. Flanders Business Circle (FBC) is een platform voor professionals die een verantwoordelijke functie bekleden binnen het bedrijfsleven, de wetenschappelijke of culturele wereld of overheidsorganisaties. Het nieuwe bestuur werd er voorgesteld en bestaat uit Frank Ypma (voorzitter), Natalie Riemaecker, Marc Vanlerberghe, Ignace Jacobs, Kristof Bostyn en Tom Vandewiele. Er werd ook vooruitgeblikt naar de spreekbeurten die FBC in dit werkjaar zal organiseren en die zullen onder meer gaan over autofiscaliteit en over cryptomunten. Ook onderwerpen als plastische chirurgie en kunst zullen aan bod komen. Aspirant-leden kunnen zich nog altijd melden via info@flandersbusinesscircle.be. (PDV/foto DC)