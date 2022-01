Firtelhof schuift Ouderraad en KWB boete onder de neus

Twee Zultse verenigingen kregen 60 euro boete van het Firtelhof omdat ze de stoelen en tafels niet correct teruggeplaatst hadden. Gemeenteraadslid voor CD&V Catherine De Smet nam het op de afgelopen gemeenteraad voor hen op. “De verenigingen hebben het al moeilijk genoeg, het is nu niet het moment om de ijzeren hand te gebruiken.”

De feiten dateren van het weekend van 16 en 17 oktober vorig jaar. Op zaterdag had de Ouderraad het Firtelhof afgehuurd. Zij plaatsten na het gebruik van het Firtelhof enkele tafels niet op de correcte plaats en kregen hiervoor 60 euro boete.

Pestbelasting

Idem voor de KWB, die de zaal zondag afhuurde voor hun familiale dag, al is de situatie daar nog schrijnender. “We waren overeengekomen met iemand van de wandelclub van de Okra, die de zaal maandag zou gebruiken, dat we enkele tafels zouden laten staan voor hen”, vertelt Flor Ruttijn (76) van KWB.

“Op onze activiteit op zondag was iemand van Okra aanwezig en we hadden dit onderling afgesproken. Het was een grote verrassing toen eind december plots een boete van 60 euro binnenviel. Het ging over zeven tafels die we op het podium hadden laten staan in plaats van in het midden van de zaal te plaatsen. Ik vind dat een beetje een pestbelasting. We hebben de boete intussen betaald en hopen niet dat we het geld zullen terugkrijgen, maar vragen wel wat aandacht voor de moeilijke situatie waarin veel verenigingen nog steeds zitten.”

Schepen van Jeugd Michaël Vandemeulebroecke ging de zaak bekijken.

(JF)