Filmavond Zontadames Roeselare levert 10.000 euro op voor vier goede doelen

In de Cityscoop werd er opnieuw een filmavond georganiseerd door de vrouwelijke serviceclub Zonta. Voorzitter

Inge Bekaert: “Door de steun van de vele sponsors en bezoekers kunnen we opnieuw sociale projecten in de streek steunen. 10.000 euro werd verdeeld over volgende projecten: De Vleugels in Klerken, De Parel/Hagewinde (steun bij aankoop busje), GoBabyGo van Vives en Sint-Clara vzw van Brugge. Wij proberen het statuut van vrouwen en meisjes te verbeteren door het financieel ondersteunen van vrouw- en kindvriendelijke projecten. Half november starten we met de eindejaarsactie. De opbrengst gaat naar sociale projecten.”