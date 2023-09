Film met frietjes bij Beweging.net

Beweging.net richt op vrijdag 29 september zijn jaarlijkse filmavond in. “Tori et Lokita is een film van de bekende broers Dardenne”, zegt woordvoerder Geert Cuvelier. “Tori en Lokita zijn tieners die Afrika ontvlucht zijn en in België terechtkomen. De harde realiteit van het vluchtelingenleven brengt hen dichter bij elkaar. Een verblijfsvergunning blijkt moeilijk te krijgen waardoor ze van diverse kanten in het nauw gedreven worden.” De film Tori et Lokita wordt op vrijdag 29 september om 20 uur vertoond in Het SWOK in de Ooststraat. Wie dat wenst, kan vanaf 19.15 uur aanschuiven voor een frietje met frikandel of brochette. Voor de film betaal je 5 euro. Film met frietje kost 10 euro. Meer info en inschrijven: geert.cuvelier1@telenet.be of 0497 73 06 27.

