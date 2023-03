Filip Van der Haegen is nationaal voorzitter bij KLBP: “Dankzij filatelie al veel mensen leren kennen”

Filip Van der Haegen is sinds eind vorig jaar nationaal voorzitter van de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen die zowat 6.600 filatelisten vertegenwoordigt. De Emelgemnaar maakt ons wegwijs in de wereld van de postzegelverzamelaars.

Waarvoor staat de KLBP in?

“Wij zijn nog steeds een nationale groepering, waar de twee landstalen dus in gebruik zijn. Binnen de KLBP zijn er drie entiteiten, de Vlaamse en de Waalse en ook een aparte afdeling Brabant/Brussel. Ons bondshuis bevindt zich in Zaventem, we hebben er een bibliotheek waar onze leden documentatie kunnen consulteren. We overkoepelen zo’n 210 postzegelkringen, waaronder 28 in West-Vlaanderen. Alle kringen vertegenwoordigen zowat 6.600 leden. Wie zich bij ons aansluit, krijgt daar ook heel wat voor terug. Bpost brengt op vijf momenten op het jaar nog nieuwe postzegels uit, via ons kunnen de postzegelkringen zich kandidaat stellen om de verkoop van deze uitgiften te organiseren. We hebben ook ons eigen tijdschrift Belgaphil, voor een bijdrage van 2 euro krijgen de aangesloten leden vier keer per jaar Belgaphil in de bus.”

Wie is Filip Van der Haegen Privé Filip Van der Haegen (68) is getrouwd met Marie-Christine Vanacker, ze hebben zes kinderen en al tien kleinkinderen. Het gezin huist op de Dam in Emelgem. Opleiding en loopbaan Als licentiaat TEW werkte hij eerst 12 jaar in de meubelsector, daarna van 1989 tot 2000 bij Vandemoortele en van 2000 tot 2021 bij Cargill. Vrije tijd Naast filatelie is hij ook secretaris bij de Kon. Stadsfanfaren, voorzitter van Koor Gregoor (vroegere Sint-Gregoriuskoor) en zetelt hij in het schoolbestuur van Prizma.

Sinds oktober 2022 ben je ook nationaal voorzitter.

“Onze vorige voorzitter diende zich om gezondheidsredenen terug te trekken. Zelf was ik al een zestal jaar ondervoorzitter voor Vlaanderen en ook provinciaal voorzitter. Om de vijf jaar worden de 30 beheerders verkozen, iedere provincie is vertegenwoordigd volgens het aantal leden en postzegelkringen. West-Vlaanderen heeft zo vijf beheerders. De landsbond is ook de officiële spreekbuis met Bpost. Dit loopt via Bephila waarin naast Bpost en de landsbond ook de beroepskamer voor postzegelhandelaars is vertegenwoordigd. Bephila staat in voor de promotie van de filatelie in België.”

“De jeugd? Onze hobby is niet meteen sexy te noemen”

De landsbond bestaat 130 jaar, de wereldbond werd in 1926 gesticht.

“Enkele West-Europese landen, waaronder ook België, behoorden tot de stichtende leden van de Fédération Internationale de Philatélie (FIP). De thuisbasis daarvan is Zwitserland, de huidige voorzitter is van Thailand, de vorige kwam uit Australië. Ieder jaar zijn er ook wereldtentoonstellingen waar dan vaak een FIP-congres wordt aan gekoppeld. Binnen FIP heb je dan ook nog FEPA, die de Europese landen groepeert. KLBP is dus de officiële vertegenwoordiger van de Belgische filatelisten op wereldvlak.”

Hoe ben je zelf in de filatelie beland?

“Eigenlijk door mijn vader die ook een verzamelaar was. Ik startte op mijn tiende en kreeg van mijn pa zijn collectie over Congo en Rwanda die ik verder uitbouwde. In 1973, op mijn 19de dus, besloot ik om mee te doen aan een wedstrijd georganiseerd door de Poolse bond. Het thema was Copernicus, die 500 jaar eerder geboren was. Samen met een jonge verzamelaar uit Limburg mocht ik België vertegenwoordigen. We verbleven tien dagen in het land dat toen nog communistisch was. We eindigden op het podium. Daarna heb ik een Copernicus-verzameling opgebouwd.”

“Later ben ik me dan gaan specialiseren in aërofilatelie, een discipline die zich toelegt op de luchtpost. In 1974 was ik ook medestichter van de commissie jeugdfilatelie in onze provincie, begin jaren 2000 werd deze commissie stopgezet.”

Trekken jullie nog jonge mensen aan?

“Dat is heel moeilijk, onze hobby is niet meteen sexy te noemen en de jeugd verstuurt ook geen brieven meer, maar berichtjes en mailtjes. Maar dat geldt nu ook voor ons. Het aantal verzamelaars neemt af, omdat er geen instroom is van onder uit. Maar voor tentoonstellingen is er nog veel belangstelling. Eind augustus is er een grote tentoonstelling in Kortrijk, op zaterdagnamiddag 15 april kun je ook kennismaken met onze hobby in ’t Brouwerijtje in de Kaaistraat in Roeselare bij het bedrijf Maselis. Daar zullen verzamelstukken te zien zijn en zijn er ook twee gastsprekers.”

Ons aanvoelen is dat het vooral een mannelijke hobby is?

“85 tot 90 procent van onze leden zijn inderdaad mannen. Hoe dat komt? Ik denk dat verzamelen vooral iets mannelijk is, je ziet het bijvoorbeeld ook bij muntenverzamelaars.”

Is het een dure hobby?

“Je maakt dat zo duur als je zelf wil. Heel wat verzamelaars gaan zich specialiseren, dat is ook nodig omdat er ook veel studie- en opzoekingswerk bij komt kijken. Hoe duur het is, hangt ook af van het onderwerp dat je kiest en hoever je wilt gaan. Het verzamelen van postkaarten is bijvoorbeeld de jongste discipline in de filatelie. Voor zo’n postkaart kun je vijf euro betalen, maar voor andere dan weer 30 tot 40 euro. Je bepaalt het dus in grote mate zelf hoeveel het je kost.”

Welk genot haal je zelf uit je hobby?

“Het is ten eerste heel leerrijk, je steekt over veel onderwerpen heel wat op door opzoekingswerk te verrichten en tentoonstellingen te bezoeken. Maar door actief te zijn in de diverse structuren van de filatelie heb ik al enorm veel interessante mensen leren kennen en dat is een meerwaarde.”

Op 1 april viert KVBP afdeling Izegem de 50ste verjaardag. Ben je daar ook lid?

“Ik ben voorzitter van Filakring Roeselare, die een afdeling heeft in Izegem. Maar ik ben ook lid van KVBP Izegem, waar ik een halve eeuw geleden een van de stichtende leden was. KVBP staat voor Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars. Ze groeperen in Vlaanderen een 30-tal postzegelclubs, waarvan zowat twee derde ook lid is van de landsbond. Ook bij KVBP Izegem is dat het geval.”