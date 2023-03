Filatelisten Vriendenkring Brielen laat achter de schermen kijken

De Filatelisten Vriendenkring Brielen nodigt je uit om een kijkje te nemen achter de schermen. “Wie meer wil weten over het doel en de werking, kan op zaterdag 18 maart tussen 16.30 en 18.30 uur terecht in het OC Brielen”, vertelt Werner Robijn, oprichter in 1959.

“In de wondere wereld van de filatelie is er fantastisch veel te beleven. Bovendien is aansluiten bij onze vereniging heel voordelig. Voor amper 8 euro ben je een jaar lid. Jaarlijks worden er aan de leden waardebonnen uitgedeeld voor deelname aan de maandelijkse activiteiten. Je kunt een beroep doen op een bibliotheek met catalogussen van vele landen en we beschikken over heel wat materiaal dat gratis wordt uitgeleend. Leden zijn ook automatisch lid van de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen en ontvangen gratis het bondsblad van de K.L.B.P., de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen. Bij de aankoop van filatelistisch materiaal is er ruime korting. Via de VWPK (Verstandhouding West-Vlaamse Postzegel Kringen) zijn er ruilboekjes om aanvullingen voor verzamelingen te vinden.” De samenkomsten vinden plaats elke derde zaterdag van de maand, behalve in juli en augustus.

Geïnteresseerd? Neem contact op met Gregory Vanhove via 0485 94 26 19 of gregoryvanhove@hotmail.com, Werner Robijn via 0476 65 61 60 of wernerrobijn@telenet.be en Peter De Keyzer via 0497 12 65 75 of peter_de_keyzer@hotmail.com. (EG)