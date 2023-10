Fifty-One Club Westkust nodigt uit voor ’51 minuten met…’ Jan Balliauw, VRT-journalist en Ruslandkenner

Gastspreker op de causerie ‘51 minuten met…’ van Fifty-One Club Westkust op 5 oktober is VRT-journalist en Ruslandkenner Jan Balliauw (63). De vereniging ondersteunt met de opbrengst van de avond diverse projecten van sociale organisaties uit onze omgeving.

Jan Balliauw volgt het conflict in Oekraïne sinds de Maidan- of Oranjerevolutie in 2004. Hij heeft meerdere boeken over het onderwerp geschreven en prijzen gewonnen voor zijn werk. Nog vorige maand werd hij benoemd als ereburger van de gemeente Beveren, waar hij werd geboren. Balliauw wordt beschouwd als een expert op het gebied en wordt vaak gevraagd om analyse en commentaar te geven op de situatie in Oekraïne.

Tijdens deze ’51 minuten met…’ kaart Jan Balliauw de oorlog in Oekraïne aan en de mogelijke gevolgen ervan, ook voor het Rusland van Vladimir Poetin. Het conflict tussen Rusland en Oekraïne begon in het najaar van 2013 toen de Oekraïense regering op het punt stond een associatieverdrag te sluiten met de Europese Unie, maar op het laatste moment door Moskou werd overgehaald om niet te tekenen. In plaats daarvan sloot de pro-Russische president Janoekovitsj een economische deal met Rusland. Sindsdien zijn de spanningen tussen de twee landen opgelopen en is er een gewapend conflict ontstaan in het oosten van Oekraïne tussen enerzijds het Russische leger en pro-Russische separatisten, en anderzijds het Oekraïense leger. De Russische annexatie van de Krim in maart 2014 heeft de situatie verder verergerd.

Toen in 2021 zich zo’n 100.000 Russische soldaten verzamelden aan de grens met Oekraïne onder het mom van ‘oefeningen’ en Poetins aankondiging op 21 februari 2022 dat hij de twee separatistengebieden in het oosten van Oekraïne, Donetsk en Loehansk, zou erkennen als onafhankelijk, escaleerde de situatie met de militaire aanval op meerdere doelen in Oekraïne 24 februari 2022. Jan Balliauw maakte een rondreis door Oekraïne en maakt de balans op na meer dan een jaar oorlog.