Fietswijding bij Wielerclub De Gedongs

Wielerclub De Gedongs uit Poperinge is op zondag 12 maart zijn zestiende wielerseizoen gestart met een fietswijding. De club telt momenteel 116 leden. De Gedongs rijden zowel op donderdagavond als zondagmorgen, in twee of drie groepen. Traditiegetrouw werd de opening van het seizoen gestart met een groepsfoto aan lokaal l’Esperance op de Markt. Daarna ging priester Moens over tot de fietswijding aan de kapel van het klooster in de Boeschepestraat. Er was een grote enthousiaste opkomst. Na de rit was er een kom heerlijke soep. Meer info: www.degedongs.be. (PhD/foto MD)