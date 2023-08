Fietsvrienden Amigos de Santiago voltooien hun laatste expeditie

Los Amigos de Santiago vertrokken op 22 juli in Steenstraete voor hun laatste fietsexpeditie: een rondrit van acht dagen met zeven ritten over een afstand van 970 kilometer.

Het verhaal van de Amigos gaat terug tot 2009, toen een bende fietsvrienden het idee opperde om samen een bedevaartstocht te ondernemen. Hun eindbestemming werd Santiago de Compostela. Günther Aernoudt, Wim Vandamme, Kurt Schoorens, Bart Vlamynck, Herold Vanacker, Yvan Depouvre, Filip Deltour en Ronny Vanderhaeghe reden in 2010 in 14 dagen 2.100 kilometer naar het Spaanse bedevaartsoord. Inmiddels staat er al heel wat op hun palmares. “Na deze prachtige ervaring besloten we om in 2015 naar Rome te fietsen en werden we de Amici di Roma”, vertelt Günther. “In 2019 trokken we naar Barcelona als Amigos de Barcelona.”

Laatste rondrit

Oorspronkelijk zouden de vrienden dit jaar van Venetië naar Napels fietsen, maar door gezondheidsredenen werd het een rondrit dichter bij huis. Ze vertrokken vanuit Steenstraete richting Waterloo om vervolgens via Röhren en Remagen in Duitsland naar Venlo en Utrecht in Nederland te rijden. “Van daaruit ging het richting Sint-Niklaas om na acht dagen weer in Steenstraete aan te komen. We zijn vrienden voor het leven en we beslisten dat dit de laatste grote fietsexpeditie zou worden. In al die jaren organiseerden we ook telkens een quiz om wat geld in het laatje te brengen. De fiets gaat echter niet definitief op stal. We zullen zeker nog samen fietsen, maar een dergelijke onderneming staat niet meer op het programma.” (API)