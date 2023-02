Fietsersbond Lendelede zoekt met peter Alec Segaert fietsbusbegeleiders

In september 2021 lanceerde de Fietsersbond Lendelede de Fietsbus. “Een project waarbij fietsende kinderen van en naar school worden begeleid”, zegt Dries De Zaeytijd. “We hebben daarvoor heel wat begeleiders nodig en willen ons huidig team met nieuwe krachten versterken. Vanaf donderdag 23 februari lanceren we een campagne waarvan wielrenner Alec Segaert de peter is.”

“Momenteel tellen we zo’n 20 enthousiaste begeleiders die een of meerdere momenten per week instaan voor het begeleiden van lagere schoolkinderen van en naar het centrum van Lendelede”, zeggen Thomas, Hanne, Steven en Dries van de Fietsersbond. “We merken dat steeds meer kinderen gebruik maken van onze ‘Fietsbus’. Dagelijks fietsen zowel ’s morgens als ’s avonds 2 groepjes naar en terug van school. Een groepje van uit de Winkelsestraat, een andere vanuit de Zomerweg. Ieder groepje wordt begeleid door 2 vrijwilligers. Zonder deze vrijwilligers is er geen ‘Fietsbus’ mogelijk. Om die reden zoeken we nog nieuwe begeleiders die elkaar dan ook een keer kunnen aflossen. “

Peter Alec Segaert

“We hopen met een opvallend warm campagnebeeld mensen warm te maken en deden beroep op onze bekende wielrenner Alec Segaert. Hij engageert zich graag als peter van onze ‘Fietsbus’ en maakte tijd vrij voor een fotoshoot. De campagne start om verschillende redenen in de krokusvakantie: de lente komt er aan en de mensen beginnen weer te fietsen én de eerste wielerwedstrijden op Vlaamse bodem komen er weer aan. Dat brengt heel wat hernieuwd enthousiasme rond de fiets met zich mee. We hopen dat dit enthousiasme nu in Lendelede overslaat naar nieuwe fietsbusbegeleiders én de kinderen.”

(IB)