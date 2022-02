Fietsclub X-Treem viert 25-jarig bestaan met openingsrit: “Drempelvrees is hier absoluut niet nodig”

Nu de coronamaatregelen iets versoepeld zijn, krijgen verenigingen opnieuw wat ademruimte. Fietsclub WTC X-Treem Menen geniet daarvan met volle teugen. “We mogen eindelijk weer de baan op, het werd tijd. Tijdens de coronacrisis mochten we als fietsclub maximaal met een groep van vier rijden, wat uiteraard absurd was”, lacht woordvoerder en secretaris Thierry Provost.

Fietsclub WTC X-Treem, ‘een fietsclub van en voor wielertoeristen met een hart voor fietsen met extreem veel plezier’ bestaat 25-jaar het bestuur is zeer tevreden dit vandaag zorgeloos te kunnen vieren. “Onze club zag het levenslicht in café De Statie. Een bende vrienden besliste tussen pot en pint een wielerclub op te richten. We kozen toen een voorzitter en een penningmeester en we waren vertrokken. We heetten toen nog WTC De Statie en ons lokaal was toen gevestigd in de Wahisstraat in Menen. Daarna verhuisden we naar café het Vissershof en we herdoopten onze club tot WTC X-Treem. Na de sluiting van het café mochten we onze leden verwelkomen in ons huidig lokaal ’t Badhuis in Menen”, zegt Thierry.

De wielerclub telt een 25-tal leden die elk weekend de baan op gaan. “Iedere club organiseert op zaterdag en zondag een rit of parcours en wij mogen telkens het startschot geven”, vertelt penningmeester Miguel Lippinois. Op zaterdag mag de organiserende club doorgaans een 200-tal inschrijvingen noteren en de dag nadien meer dan het dubbele. “De zondag is er meestal meer volk. We zien met veel plezier allerlei amateurrenners aan de start, zowel Nederlandstaligen als Franstaligen. Ook vrouwen op de fiets zien we graag. Onze club telt een 25-tal leden onder wie vijf vrouwen”, lacht Thierry.

Verrassingsrit

De leden worden door de club in de watten gelegd. “Ieder jaar organiseren we voor hen een verrassingsrit gedurende het hele weekend. We hebben al Poperinge, Gent, Retie en Brakel bezocht. Het is telkens een verrassing tot en met de laatste dag. We organiseren ook een jaarlijkse souper en nieuwe leden kunnen hun wieleroutfit met korting aanschaffen. Met het jaarlijkse lidgeld kunnen we onze leden ook het hele jaar door verzekeren. Niemand wordt tijdens een rit in het ongewisse gelaten. We bieden telkens hulp waar nodig want veiligheid staat hoog bovenaan ons lijstje”, weet Thierry.

Het organiseren van de rit dit weekend ging niet onmiddellijk over rozen. “De renners mogen telkens kiezen tussen een parcours van ongeveer 30 of 50 kilometer. Dit moet uiteraard bewegwijzerd worden en dit is dan onze job. Door de storm die door ons land raasde op 18 februari mochten we de dag nadien doodleuk nogmaals ons parcours controleren én herbewegwijzeren. Door een omvergewaaide boom moesten we een nieuwe lus trekken. Maar dit moet je er uiteraard voor over hebben”, lacht Thierry.

De wielrenners kunnen steeds rekenen op uitstekende bevoorrading. “Tijdens de inschrijving in de voormiddag, die een luttele 2,50 euro kost, verwennen we de deelnemers met een boterham, koffie en/of een pintje en na de rit kunnen ze napraten aan onze bar. De bar is gelegen aan de Krommebeekstraat 20 bij een opslagruimte die tevens dienst doet als start- en aankomstplaats. We kregen deze ruimte ter beschikking dankzij onze hoofdsponsors Tank-Service en OptiQ. Zonder hen was dit allemaal niet mogelijk geweest”, aldus Thierry.

Nieuwe leden welkom

Fietsclub WTC X-Treem ziet maar al te graag nieuwe leden aangefietst komen en belooft hen alvast een warme ontvangst. “Iedere wielerliefhebber is hier meer dan welkom. Sommigen hebben soms nog drempelvrees en vrezen dat ze het niet zullen volhouden tijdens een rit, maar daar doen wij niet aan mee. Als we vertrekken in groep, komen we ook aan de eindstreep als groep. Samen uit, samen thuis is ons motto”, zegt Miguel Lippinois.

Volgende week is het de beurt aan een andere club om een parcours te organiseren en WTC X-Treem zal dan zeker en vast van de partij zijn. “Onze fietsclub zal paraat staan, zoveel is zeker. Dankzij de versoepelingen gaan we er nu zeker van profiteren. Het zal deugd doen om het kopke leeg te maken en mee te fietsen met de rest”, lacht Thierry. (NVM)