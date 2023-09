Fietsclub De Kostoos trekt naar Denemarken: “Ruim duizend kilometer fietsen”

Twintig leden van fietsclub De Kostoos vertrekken op zaterdag 16 september onder de noemer Kosto Koko voor een boeiende zesdaagse tocht die hen tot in Kopenhagen in Denemarken moet brengen. “Het moet niet altijd Frankrijk of Italië zijn”, zegt voorzitter Olivier Volckaert.

Fietsclub de Kostoos begon in 2014 toen enkele vrienden besloten om samen te fietsen en dat groeide uit tot een succes. De inmiddels tot een volwaardige uitgegroeide sportclub telt namelijk op vandaag niet minder dan 75 leden. “We zijn inderdaad van een groepje vrienden uitgegroeid tot een hele grote groep vrienden”, vertelt Olivier Volckaert. “We vinden het sociale karakter van onze club belangrijk. We verzamelen op zondag aan de Vlasschaard op Stene voor een wekelijkse rit en van april tot september trekken we er ook iedere donderdagavond op uit. We noemen onszelf een fietsclub – geen wielertoeristenvereniging – omdat we ook vaak met de mountainbike rijden en ieder jaar zelfs een pisterit doen. “Bij de Kostoos organiseren we ook jaarlijks zo’n 80 clubactiviteiten ook extrasportieve zoals onze jaarlijkse quiz op 14 oktober in de parochiezaal van Zandvoorde en daar hoort ook een fietsweekend en/of een fietsreis bij.”

Kosto Koko

“Dit jaar hebben we gekozen voor iets speciaals. In het verleden trokken we onder meer al naar de Stelvio in Italië of naar de Vogezen, maar zaterdag vertrekken we om 8 uur van de Vlasschaard met twintig leden en een chauffeur naar Kopenhagen in Denemarken”, aldus Olivier.

“Het hoeft echt niet altijd de klassieke bestemmingen als Frankrijk of Italië te zijn. De tocht hebben we Kosto Koko genoemd, een afkorting van Kosto en Kopenhagen. We zullen een week onderweg zijn en de ruim duizend kilometer in zes etappes afleggen. We hebben deze keer voor Denemarken gekozen en dat is niet toevallig. Het parcours richting Kopenhagen is relatief vlak, wat ons in staat stelt om dagelijks tijdens een zes uur durende tocht op de fiets een aanzienlijk aantal kilometers af te malen. En richting noorden zijn we sowieso nog niet geweest. We hebben ons heel goed voorbereid, zowel fysiek als logistiek, want het is en blijft een uitdaging. We hebben wat logies betreft, gekozen voor een leuke variatie en kijken er heel erg naar uit”, besluit een enthousiaste voorzitter.