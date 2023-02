Fietsclub Bicro uit Tielt steunt goede doel TVDK

Tijdens de nieuwjaarsreceptie schonk de Tieltse fietsclub Bicro vzw, die vorig jaar zijn 25-jarig bestaan vierde, een deel van de opbrengst van de Bicro Pijl 2022 aan vzw Tieltse Vereniging en Documentatiecentrum Kanker (TVDK).

In 2022 konden wielerliefhebbers voor de tiende keer deelnemen aan de Bicro Pijl. Net als bij de vorige edities maakte fietsclub Bicro vzw er ook dit jaar een punt van om een deel van de opbrengst aan TVDK vzw – een vereniging die al meer dan 25 jaar ondersteuning biedt aan (ex-)kankerpatiënten uit de ruime regio – te schenken. Maar daar zal het zeker niet bij blijven, want de voorbereidingen voor de volgende editie op zondag 25 juni is al volop aan de gang. Zo kan de club al laten weten dat er enkele aanpassingen op de agenda staan om op die manier een breder publiek te bereiken. Er worden een aantal fietstochten op de weg georganiseerd en in 2023 wordt er voor de eerste maal ook een graveltocht georganiseerd.

Attentie

Tijdens de receptie werden een aantal verdienstelijke leden verrast met een attentie voor hun inzet het afgelopen jaar. Tevens werd Johan Baele, uitbater van ’t Pompierke, bedankt voor het steeds hartelijk onthaal na het fietsen en voor het ter beschikking stellen van zijn café voor de kerstmarkt. Alle aanwezige leden van Bicro vzw ontvingen een geschenkje op de nieuwjaarsreceptie.

“Mensen die nog twijfelen over hun goede voornemens voor 2023 zijn heel het jaar welkom voor een fietstocht op zondagmorgen”, aldus voorzitter Erik Lambrecht. “Vanaf eind maart tot halfweg september wordt er ook gefietst op woensdagavond. Er wordt gefietst in vier groepen zodat elk lid kan fietsen volgens zijn of haar mogelijkheden. Na elke rit is er mogelijkheid om na te praten in het clublokaal ’t Pompierke. Vorig jaar werd, naar aanleiding van het 25-jarig bestaan, door de club nieuwe fietsuitrusting ter beschikking gesteld aan de leden.” (WME)