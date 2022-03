Fientje Glorieux uit Ingelmunster is de jongste duivenmelker in de regio

We schreven het al dat de duivensport moeilijke tijden achter de rug heeft. Een volkssport waarin de vergijzing hard heeft toegeslagen maar gelukkig is er een kentering merkbaar. Het aantal leden blijft niet langer achteruitlopen dankzij de instroom van jonge melkers. We doken in het bondsblad en ons viel de naam van Fientje Glorieux op. Wij klopten aan in de Gentstraat en maakten kennis met een meisje, dat in de eerste plaats een dierenvriend is en graag duifjes rond het huis ziet vliegen.

De negen jarige Fientje Glorieux is een bijzonder sportief meisje. Zij loopt school in het Vlinderbos in Ooigem waar ze in het vierde leerjaar zit. Naast het schoolgebeuren is Fientje ook een gedreven gymnaste die liefst 14 uit in de week te vinden is bij Gym-Izegem.

Daarnaast is Fientje ook een grote dierenvriend. Toen we ons een weg baanden naar de nagelnieuwe duiventil, opgetrokken door vader Ivan, moesten we voorbij een hangbuikzwijntje, enkele geitjes, hamsters en konijnen, kippen en een hond. Wij waren vooral geïnteresseerd hoe Fientje in de duivenliefhebberij gerold was?

“De idee om met duifjes iets te doen heeft alles te maken met de wens van Fientje om duifjes rond de woning te zien vliegen”, opent papa Ivan.

In de prijzen

“Wij komen helemaal niet uit een familie van duivenliefhebbers, maar een vriend van mij die ons enkele duifjes schonk, bracht ons de eerste beginselen van het duivenmelken bij. Toen de eerste zes duifjes rond het huis vlogen raadde mijn vriend ons aan om met die duifjes aan wedstrijden deel te nemen omdat ze uit het goede hout gesneden waren.”

“Opeens waren we vertrokken en dat was echt naar de zin van Fientje. De duifjes moesten opgeleerd en telkens in de mand gestopt worden en dat was echt haar ding. Op vrijdag brachten we samen de duifjes naar het duivenlokaal om deel te nemen aan de wedstrijden. Toen op de koop toe haar duifjes ook in de prijzen vielen, was het hek van de dam en was Fientje officieel duivenliefhebster.”

We vroegen Fientje wat er zo fijn is aan de duivensport? “Het aaien van de duifjes is heel fijn, dat doe ik altijd wanneer we de duifjes in de mand stoppen voor de wedstrijden. Gelukkig heb ik de hulp van papa Ivan, want zonder hem zou dit niet mogelijk zijn. Hij heeft zelf ons eerste duivenhokje getimmerd en daar ben ik heel blij om. Wanneer ik niet thuis ben, springt papa in om de duifjes te voederen en het hokje proper te maken want dat moet ik nog allemaal leren.”

Nieuw seizoen

“Wat ook heel fijn is aan de duivensport zijn de schouderklopjes die ik krijg wanneer we na een wedstrijd de klok binnen brengen in het duivenlokaal in Lendelede en er enkele duifjes in de prijzen vallen. We zijn vorig jaar pas gestart en bij elke wedstrijd stonden een paar van mijn duifjes op het wedstrijdblad en dat is heel leuk. Ik heb ook een lievelingsduif die ik de naam ‘Spikkel’ gaf.”

“Straks begint het nieuwe seizoen en daar kijken we naar uit, want we hebben voor de wedstrijden die eraan komen 37 jonge duiven gekweekt. Ik hoop dat nog meer meisjes de duivensport ontdekken want het is een heel leuke hobby”, besluit een gedreven jonge duivenliefhebster Fientje.

(JC)