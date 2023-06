Fernand Janssens nieuwe hoofdman van Sint-Sebastiaensgilde Sint-Kruis

De Keizerlijke en Koninklijke Schuttersgilde De Vrye Archiers van Mynheere Sint-Sebastiaen uit Sint-Kruis vierde afgelopen zondag zijn jaarlijkse jubileumfeesten. Tijdens een academische zitting in de gildezaal werd er ook een nieuwe hoofdman aangesteld, wat uitzonderlijk is, omdat een hoofdman in principe levenslang benoemd wordt. Die nieuwe hoofdman is Fernand Janssens (55), die ervoor stadhouder was. Volgens de aloude traditie volgden zeven externe getuigen zijn officiële aanstelling. Meer bepaald waren dat burgemeester Dirk De fauw, Patrick Flamey (hoofdman Sint-Sebastiaan Brugge), Jan De Busscher (hoofdman Karel De Goede), Joost Danneels (hoofdman St. Joris Brugge), Geert Leys (hoofdman Sint-Sebastiaan Sint-Andries), Guido Vanroose (hoofdman Sint-Pieters-Op-Den-Dijk Sint-Pieters) en Paul Warlop (hoofdman Koninklijke Handbooggilde Torhout). Fernand Janssens neemt de fakkel over van Michael Bossuyt (83), die in 1969 confrater van de gilde werd, en zondag tot erehoofdman benoemd werd. Voorts werd confrater Mathias Wentein (39), die in 2014 lid werd, tot stadhouder aangesteld. Na het academische luik en een feestelijke receptie zetten de confraters de dag verder met een feestbanket, en uiteraard werd er ook nog op de staande wip geschoten. (CGRA/foto CGRA)