Ferm Wervik kan na corona eindelijk eeuwfeest vieren

Samen met nationaal voorzitter Nik Van Gool en het stadsbestuur vierde de lokale afdeling van Ferm met een jaar vertraging het 100-jarig bestaan. Dat ging gepaard met een ontbijtbuffet in GC De Knippelaar in Kruiseke. Denise Vanderhaeghe uit Komen werd gevierd, ze is liefst 63 (!) jaar bestuurslid.

“We moesten heel veel geduld hebben voor we aan ons feest toe waren”, zegt Griet Corselis. “Ferm werd opgericht op 21 februari 1921. En aangezien 21 februari vorig jaar een zondag was, vonden we het een leuk idee om op die dag een feest te geven. Maar toen kwam corona en moesten we onze plannen opbergen. Een volgende poging viel ook in het water, weer door corona.”

Denise Vanderhaeghe werd op het feest gehuldigd. Griet Corselis noemde haar het lachbekje van de bende. Ze begon in de afdeling van Komen, en toen die samensmolt met Wervik, kwam Denise mee. Ze neemt binnenkort afscheid als bestuurslid.

“Als we even achteruit kijken, zien we een hele resem aan evenementen voorbijflitsen”, vertelt Griet Corselis trots.

Tal van activiteiten

“Nieuwjaarsrecepties met verzorgde maaltijden en aangepaste optredens. Het toneel De man die nikske kan, een jaarlijkse ontbijtactie, lichtmis, kooklessen, theater op de fiets, wandelingen in het bos en op de Balokken, soms zelfs met kaarsjes langs de weg, zijn maar enkele voorbeelden. Maar ik denk verder ook aan het Oogstfeest, waar we jaren een vast onderdeel van waren, fietstochten en uitstappen, workouts op verplaatsing, kindernamiddagen met djembés, pannenkoeken, crea-avonden, dag van de landbouw, bloemschiklessen, ladies night, volksdans, creatieve startvergaderingen, yogalessen, spinning, drums fit, een avond gin tasting, voetbal, en nog heel veel meer”, aldus Griet.

(EDB)