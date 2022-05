FERM viert 100-jarig bestaan met unieke inkijk op hoeve

FERM Dadizele, het vroegere KVLV, bestaat honderd jaar. Die verjaardag wordt op zondag 29 mei uitgebreid gevierd met een gezinsnamiddag op de hoeve van Rita Dever langs de Waterstraat. Naast enkele boeiende rondleidingen zorgt ook clown Arjoentje voor het nodige vertier.

De landbouwvereniging bestaat eigenlijk al 101 jaar, maar door de coronacrisis is nu pas het geschikte moment gekomen om een grootste activiteit te organiseren. “We organiseren op zondag 29 mei het evenement Op toer bij de boerin en geven zo op een leuke manier een inkijk in het leven op de boerderij”, aldus Rita Dever van FERM Dadizele. Tussen 14 en 18 uur is iedereen welkom langs de Waterstraat 85. Rita geeft er een rondleiding op de hoeve. Op een enthousiaste manier zal zij vertellen hoe haar dieren stressvrij leven, wat ze eten… “Ik wil de mensen graag een unieke kijk achter de schermen geven. Je komt op deze namiddag alles te weten over de voeding en de huisvesting van onze runderen.” Iedereen die vooraf ingeschreven is kan er smullen van een ovenkoek met hamburger van limousinvlees en een artisanaal hoeve-ijsje. Clown Arjoentje, die voor deze middag in de huid kruipt van boer Arjoentje zorgt voor extra animatie. Aanwezigen kunnen genieten van een drankje op een terras en er kunnen ook leuke foto’s worden genomen. Inschrijven vooraf wordt aangeraden. Per persoon betaalt men 10 euro. Het bedrag kan overgeschreven worden op het rekeningnummer van FERM Dadizele: BE08 7386 1104 0913. Meer informatie is verkrijgbaar via Rita Dever op het nummer 0475 53 41 10.

Voor elk wat wils

Ondertussen is het bestuur van FERM volop bezig met het organiseren van tal van activiteiten. Zo is er op 18 mei terug een kookles. “Tijdens die lessen proberen we zoveel mogelijk seizoensgebonden te werken.” Populair zijn ook de yogalessen. “Op 23 mei zoeken we het echt niet ver en plannen we een bezoek in eigen gemeente. Ondertussen zetten we ons met ons vernieuwd bestuur volop in voor onze leden. We proberen voor elk wat wils aan te bieden.” Eind augustus organiseert FERM opnieuw haar ontbijt. Op 30 oktober staat er een fuif gepland. (BF)