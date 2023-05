Ferm verkoopt al 25 jaar ontbijtpakketten voor Moederdag: “We kopen zoveel mogelijk lokaal”

Op zondag 14 mei is het Moederdag en dit jaar is het ook de 25ste keer al dat de dames van Ferm in Hoogstade en Gijverinkhove ontbijtpakketten zullen maken. Moederdag is dus altijd een gezellig drukke ochtend voor deze moeders. “We plannen goed en zijn een goed team. Dat maakt het leuk en efficiënt werken”, zegt voorzitster Kristel Vieren.

“Het was bestuurslid Hilde Vangheluwe uit Gijverinkhove – zij is spijtig genoeg veel te vroeg gestorven – die vijfentwintig jaar geleden met het idee kwam om op Moederdag ontbijtpakketten te maken”, vertelt bestuurslid Ann D’Hoore uit Hoogstade. “We vonden dat een goed idee en ondertussen zijn we vijfentwintig jaar verder. Ons doel is mensen een gezellige ochtend bezorgen, maar ook onze kas een beetje spijzen. De opbrengst gaat integraal naar onze leden.”

Goede voorbereiding

“Na 25 jaar is er zeker nog altijd interesse in onze ontbijten”, vervolgt Kristel Vieren. “Er zijn zelfs mensen die ons al 25 jaar steunen. Gemiddeld maken we rond de 280 volwassen pakketten en een vijftigtal pakketten voor kinderen. En ons grondgebied strekt zich uit over gans Alveringem tot Pollinkhove en Lo. Dat is al een uitgestrekt gebied, als je weet dat wij nog alle pakketten aan huis brengen. Omdat we goed plannen, zijn we ondertussen een goed geoliede machine, zoals men dat noemt. Alle reservaties komen dit jaar toe bij Ann D’Hoore. Tot en met maandag 8 mei kosten de pakketten respectievelijk 10 en 6 euro. Voor reservaties die na deze datum komen, vragen we een meerprijs van 2 euro. Het is immers belangrijk dat we ons goed kunnen organiseren. De vrijdagavond al maken we de planning van de rondes. Zo groeperen we de deelgemeenten Hoogstade-Gijverinkhove, Leisele-Izenberge, Stavele-Beveren, Lo-Pollinkhove en ook Alveringem is een grote ronde. De voorverpakte producten steken we de zaterdagnamiddag al in de zakjes”, vertelt Kristel. “De dag zelf is het bestuurslid Monique die voor dag en dauw naar de bakker gaat. We proberen zoveel mogelijk lokaal te kopen: pistolets en koffiekoeken van de lokale bakker, vers fruit van ’t Bloesemhof, eitjes rechtstreeks van de kippenboer en dit jaar zal ons bestuurslid Kristien Sys voor het eerst verse pudding maken, mét melk van de hoeve!”

Pakketten

Wat er allemaal aan lekkers in de pakketjes zit, vragen we aan Kristel. Kwestie van de lezer al wat te doen watertanden. “In de volwassen pakketten zitten twee pistolets, een koffiekoek, twee botertjes, een stukje camembert, confituur, fruitsap, een koetjesreep, fruitsla en een gekookt eitje. De versie voor kinderen bevat een pistolet, chocoladebol, banaan, verse pudding, appelsap en een kleine verrassing. We proberen de laatste jaren wat variatie aan te brengen. Zo blijft het leuk voor wie ons jaarlijks steunt. Op Moederdag zelf is het alle hens aan dek. Tegen 7 uur moeten alle pakketjes klaar zijn voor levering. Ten laatste om 9 uur moet iedereen bediend zijn. Of er al zaken misgelopen zijn de voorbije 25 jaar? Dat is natuurlijk al een keer gebeurd”, zegt Kristel. “Kleine dingetjes die altijd opgelost zijn geraakt. Kinderen die als verrassing bestellen voor mama, maar mama die de deur niet opent omdat ze net even niet thuis is bijvoorbeeld. Of een broodje te weinig in de zak. We checken en dubbelchecken, maar er kan altijd iets mis gaan. Mocht er iets niet juist zijn, dan mogen en moéten mensen ons bellen. Bestuurslid Linda Haghedooren is de hele ochtend bereikbaar op het nummer 0474/54 60 35. We wensen alle mama’s nu al een leuke zondag en smakelijk eten!”