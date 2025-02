Ferm Steenkerke bedankt Agnes Beuselinck na 40 jaar inzet

Tijdens het nieuwjaarsfeest werd Agnes Beuselinck (75) in de bloemetjes gezet voor haar jarenlange inzet voor de plaatselijke Ferm-afdeling. Agnes en haar man Marc Bollengier kwamen na hun huwelijk in Steenkerke wonen in 1976.

Agnes Beuselinck en haar man kregen twee dochters: Katleen en Kristel. Agnes werkte als maatschappelijk assistente bij PMS, nu CLB. Door de werken aan de N8 werden hun woning en de aanpalende gronden onteigend en weken ze in 2017 uit naar een woning in Veurne. Agnes verloor haar man door ziekte in 2016, maar ze bleef zich inzetten als bestuurslid van Ferm Steenkerke.

“Vanaf mijn twaalf jaar was ik lid van tal van jeugdbewegingen in Slijpe en omgeving, ik zat toen op internaat, eerst in Pervijze en later in Gistel. Thuis waren we met acht kinderen, vier jongens en vier meisjes, van wie één meisje stierf op zevenjarige leeftijd. Ook vader August was actief in tal van verenigingen, ik heb dat talent van thuis uit meegekregen”, zegt Agnes.

“Toen ik in Steenkerke kwam wonen raakte ik op een Sint-Elooifeest in gesprek met Roland Sarrazyn, een van mijn buren. Ik vroeg of er in Steenkerke organisaties waren die nog mensen nodig hadden om te helpen. Hij zei dat er zeker een Boerinnenbond bestond (later KVLV en nu Ferm, red.), en zo ben ik in die vereniging gerold. Ik begon in 1984 als lid en bestuurslid en bleef er veertig jaar lang actief.”

Verjonging

Recent hebben zich twee nieuwe bestuursleden bij de vereniging aangesloten, Evelien Huyghe en Bianca Lemaire. “Dat heeft voor mij de doorslag helpen geven om het wat kalmer aan te doen en de bestuurstaken aan de verjongde ploeg door te geven. Ik ben zeer dankbaar dat ik aan de basis heb gestaan van een van de succesverhalen; de ontbijtpakkettenactie waarbij we op Moederdag bij vele honderden gezinnen in heel Groot-Veurne ontbijtmandjes bezorgden, waarvan een deel van de opbrengst telkens ging naar een goed doel”, zegt Agnes.

Tijd voor iets anders

Agnes is nu wel nog bestuurslid van de Gezinsbond omdat haar echtgenoot Marc er jarenlang voorzitter is van geweest, maar ook is zij nog gewoon lid van de seniorenvereniging Neos in Koksijde en Veurne. Ieder vrij moment is zij bezig met kalligrafie, de kunst van het schoonschrift is haar grote passie. Ook het onderhoud van een grote tuin houdt haar heel wat uren bezig. “Ik heb net het nieuwe jaarprogramma van Ferm ingekeken en zie dat er opnieuw tal van gevarieerde aanbiedingen zijn. Zo is er opnieuw een moederdagontbijtbuffet gepland op zondag 11 mei in het oc Steenkerke. Er zijn opnieuw tal van uitstappen en causerieën, en ook wordt weer een fotozoektocht georganiseerd van dinsdag 1 juli tot maandag 15 september. Er staan eveneens een aantal kooklessen op het programma. “Ik probeer, als mijn gezondheid het toelaat tenminste, nog deel te nemen aan de meeste activiteiten maar dan niet meer als bestuurslid maar als gewoon lid”, zegt Agnes ietwat geëmotioneerd tot slot. (JTV)

Wie inlichtingen wenst over het jaarprogramma van Ferm Steenkerke, contacteert: fermsteenkerke@hotmail.com of voorzitter Lut Geerardyn: frans.coussement1@telenet.be.