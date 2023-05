Ferm organiseert Ferm(e) Fuif, Zomerhof en fietstochten

In 2022 kende de Ferm(e) Fuif een geslaagde editie in Lichtervelde. Reden genoeg om deze topfuif met muziek uit de jaren 70, 80 en 90’ nogmaals te organiseren. Daarnaast is er het Zomerhof en de fietstochten van mei tot augustus.

Hilde Viaene, bestuurslid van Ferm Lichtervelde: “Op zaterdag 3 juni is er de Ferm(e) fuif in zaal De Zwaan in Lichtervelde. DJ Jo Van Langeveld neemt de aanwezigen mee naar de tijd van overvolle dancings, met muziek uit de jaren 70, 80, 90 en de nillies. Op de fuifgangers staat geen leeftijd.” Kaarten in voorverkoop zijn te verkrijgen bij de bestuursleden van Ferm Lichtervelde en kosten 5 euro in voorverkoop en 7 euro aan de deur.

Zomerhof

Zondag 2 juli organiseert Ferm Zomerhof. “We doen dit op een mooie landelijke locatie, namelijk Hoeve Kris Carbonez in de Ketelbuiserstraat 184”, vertelt Hilde. “Zowel binnen als buiten vinden er activiteiten plaats, dus het weer kan geen spelbreker zijn. Zomerhof start rond 10.30 uur met een aperitiefconcert. Tussen 12 en 13 uur staan er ovenkoek met beenham en verse groentjes op het menu. Om 13.30 uur openen verschillende bars: cocktail en mocktail, tapas, gewone dranken, pannenkoeken, ijs. Ook van de partij: muziek, sfeer en gezelligheid. Er is kinderanimatie met onder andere de Farmcar (mobiel speelparadijs voor binnen en buiten), kindergrime, stoepkrijt…

Avondfietstochtjes

De flyer wordt in de hele gemeente rondgebracht. “Iedereen is welkom. Op de achterkant van de flyer staat een kleurplaat. Elk kind dat de tekening inkleurt en binnenbrengt, wordt gratis geschminkt.”

Om de leden van Ferm in beweging te houden, wordt er deze lente en zomer negen keer een Gezellige avondfietstocht georganiseerd. “Van mei tot augustus halen we negen keer de fiets – elektrisch of niet – uit voor een tocht van 20 à 25 kilometer”, legt Hilde uit. “De leden die meefietsen, krijgen een stempel op de fietsbeurtenkaart. Hoe meer stempels, hoe meer kans op een beloning. We spreken telkens af om 19.20 uur aan de kerk en vertrekken om 19.30 uur.”