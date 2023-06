Ferm Nieuwkerke organiseert optreden in Basseville

Op zaterdag 1 juli pakt Ferm Nieuwkerke uit met het eerste optreden in café Basseville in Wulvergem. “Voor ons een mooie afsluiter van een drukke eerste helft van het werkjaar”, zegt Nicole Demuynck.

Ferm Nieuwkerke heeft met de start van het nieuwe team in 2017 meteen ook een andere invulling gegeven aan het werkjaar. “We behielden de klassiekers van de vorige bestuursploeg en trokken er een ander jasje over. Voorts lanceerden we ook een aantal nieuwe activiteiten zoals pottenbakken, zilverjuwelen maken, een paasbrunch, piconwandeling, volksdansavond… We zijn niet langer alleen maar de landbouwersvrouwen, bij de vereniging sloten inmiddels ook jonge dames aan die niet noodzakelijk uit het landbouwersmilieu komen.”

Ferm Nieuwkerke wordt geleid door een team waarbij ieder lid een even grote inbreng heeft. Dat team verraste onder andere met haken op café. Ook Fietseluren is een mooie nieuwkomer op het programma. “We fietsen een 20 tot 25 kilometer en stoppen onderweg bij een ondernemer of horecazaak. Zo fietsten we langs bij een wijnboer en een hondenpension, stapten we binnen bij een nieuwe kapster en gingen we op bezoek bij De Wulver. Na acht weken eindigen we straks in eethuis Folie à Deux in Nieuwkerke.”

Coverband

Wat oorspronkelijk gepland was als een kampvuuravond is nu een optreden geworden in het eetcafé Basseville. “We hadden al langer een kampvuuravond gepland met een optreden bij een van onze leden op de boerderij. Toen Nathalie samen met Christof de Basseville overnam hebben we die plannen lichtjes aangepast. Het optreden verplaatsen we naar het podium dat we opstellen voor het café. Het is nog niet echt kermis in het dorp maar een feest wordt het zeker”, aldus Nicole Demuynck.

Op zaterdag 1 juli vanaf 20 uur zorgt de coverband 2 The Limits voor sfeer met een muzikale avond vol vergeten hits om mee te zingen. De toegang is gratis.

(MDN)