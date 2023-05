Ferm Meulebeke bestaat 100 jaar: “Steunpilaar in samenleving”

De Meulebeekse Ferm-afdeling heeft vorige vrijdag het eeuwfeest van haar vereniging gevierd. Het feest kreeg gestalte met een officiële ontvangst in kasteel Ter Borcht, waarop de huidige bestuursleden en die van toen uitgenodigd waren, en kreeg een avondlijk vervolg in restaurant Amuse.

De fundamenten werden gelegd in 1911, toen op 6 juni van dat jaar de nationale Algemene Belgische Boerinnenbond opgericht werd. Bij de aanvang van de Eerste Wereldoorlog telde de organisatie al 15.000 leden. In de activiteiten stond de godsdienstopvoeding centraal, daarnaast was er aandacht voor de functies van de vrouw in het landelijk leven.

In Meulebeke duurde het tot 13 april 1923 vooraleer een plaatselijke afdeling werd opgericht. De aanzet kwam er van E. H. Faiet. Mevrouw Prudent Hanssens was de eerste voorzitter. Zij werd in die functie opgevolgd door Albertine Verkinderen, Hilda Tanghe, Christina Delmotte en Martine Vanovenacker, de huidige voorzitter van Ferm Meulebeke.

Uitgebouwd

In 1971 werd de vereniging nationaal omgedoopt tot Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen (KVLV) en in 1975 tot Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen. De dienstverlening is uitgebouwd tot grote private dienstverleners zoals Landelijke Thuiszorg, Landelijke Kinderopvang, Zorg-Saam.

Tijdens de officiële ontvangst in het kasteel Ter Borcht feliciteerde de burgemeester de eeuweling: “Jullie hebben redenen te over om te vieren. Vooreerst zie ik Ferm als een groep enthousiaste vrouwen, inspirerend en vastberaden. In jullie bestaansgeschiedenis ondergingen de vrouwen een ware metamorfose. Jullie zijn nu nog altijd mee met de actuele trends. Ferm is ook een steunpilaar in onze culturele samenleving. Ik wens Ferm dan ook nog een lang en gelukkig leven toe.”

“Bij oudere leden gaan we nog gezellig eens aan huis”

Voorzitter Martine Vanovenacker belichtte de taak van een bestuurslid vroeger en nu. “Bestuurslid zijn van de KVLV was een hele opdracht. De vergaderingen werden thuis gehouden, er werd bij alle leden aan huis gegaan om het lidgeld op te vragen of om de leden uit te nodigen naar een of andere vergadering. Nu gebeurt alles via mail, wat voor de bestuursleden wel aangenamer is – wat niet wegneemt dat we ook tijd vrijmaken om bij oudere leden nog eens gezellig aan huis te gaan.”

Ferm toen het 75 jaar was, samen met proost E.H. Devriese. © (foto a-Luc)

Verder bracht de voorzitter hulde aan de zeventien bestuursleden, die zich uit de naad werken om boeiende activiteiten aan de 206 leden aan te bieden. Kooklessen wisselen af met fietstochten, wandelen met bowlen, make-upworkshops met bloemschikken, ladies at the movies met een artistieke workshop. Ook de samenwerking met de Landelijke Gilde kwam ter sprake. Ze besloot: “Ik hoop dat we vele jaren van elkaar kunnen genieten en veel deugd beleven aan onze momenten van samenzijn.”