Ferm Merkem start met nieuw bestuur

Op woensdag 21 juni kwam het nieuwe bestuur van Ferm Merkem samen na verkiezingen in mei/juni. Reden daarvoor was dat begin dit jaar vier bestuursleden beslisten om een stapje opzij te zetten in de vereniging.

Ine Metsu, Liesbeth Lalleman en Maya Vervaeke versterken het bestuur. Daarnaast werd Heidi Deruytter opnieuw verkozen tot voorzitster. Zij heeft beslist om voortaan een duo voorzitterschap aan te gaan met Reinhilde Meyns. Ferm Merkem neemt hiermee afscheid van Greta Feys (13 jaar dienst), Maria Schaut (8 jaar dienst), Lieve Soete (8 jaar dienst) en Sarah Depover (6 jaar dienst).(JDM)

Info:fermmerkem@outlook.com.