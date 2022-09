Ferm-groep Beselare viert honderdjarig bestaan in OC De Leege Platse: “Corona deed leden twijfelen”

Ferm is de nieuwe eeuweling in het Beselaarse verenigingsleven. Het eeuwfeest werd met bestuur en leden op passende wijze gevierd.

Ferm Beselare werd gesticht in 1922. “De oorspronkelijke naam luidde Boerinnenbond en de leden waren vooral vrouwen uit landbouwmiddens”, vertelt voorzitster Roos Soenen. “Al vlug groeide de beweging uit tot een vereniging voor alle vrouwen en kreeg de naam KVLV. Dat stond voor Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen. Later werd KVLV omgedoopt tot Vrouwen met vaart en in 2020 kregen we een nieuwe krachtige naam Ferm. Ferm is geen letterwoord, maar gewoon een sterke naam voor onze vrouwenbeweging.”

Geen archief

Van het verleden is jammer genoeg niet veel bewaard gebleven, op enkele mondelinge overleveringen na, want van een archief is geen sprake. “Het monument van onze beweging is wel Ons Kookboek, het kookboek van de Boerinnenbond. Dat is algemeen bekend en praktisch in elk huishouden aanwezig. Door de jaren heen werd het geactualiseerd en groeide uit tot een lijvig kookboek met vele honderden pagina’s. Daarna volgden nog Ons bakboek, Ons breiboek en Ons haakboek.”

We zijn een hechte bestuursploeg die bijzonder goed samenwerkt

Het huidige ledenaantal schommelt rond de 90 leden en Ferm staat nu open voor alle vrouwen uit alle lagen van de bevolking. De meerderheid wordt nu gevormd door leden die niets met landbouw te maken hebben. Voor de leden die nog actief zijn in de land- en tuinbouw is er een speciale agrawerking. Het huidige bestuur bestaat uit voorzitster Roos Soenen, secretariaat en administratie Mieke Staelens en Anja Ovyn en de leden Gerda Callewaert, Annelies Demyttenaere, Lies Ugille, Christine Vandenabeele, Ria Vandesompele en Roza Viaene.

Jaarprogramma

“We zijn een hechte bestuursploeg die bijzonder goed samenwerkt. Wij werken ieder jaar een nieuw jaarprogramma uit met actuele interesses en jaarlijks terugkerende activiteiten zoals Lichtmis, kerstfeest, activiteiten voor jongeren, 60-plussers, bloemschikken en kooklessen. Corona deed leden twijfelen over hun lidmaatschap, maar als vereniging hielden wij contact met onze leden door enkele kleine attenties aan te bieden, en eens we opnieuw mochten organiseren en samenkomen, werd de draad weer opgenomen. Ons jaarlijks ontbijt en het Sint-Elooisfeest doen we telkens in samenwerking met de Landelijke Gilde die vorig jaar haar 100ste verjaardag vierde”, besluit Roos.