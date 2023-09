Ferm Gits viert 100ste verjaardag met Ladies Event : “We brengen vrouwen samen”

Ferm Gits blaast dit jaar 100 kaarsjes uit en viert dat op zaterdag 23 september met een Ladies Event voor alle dames uit Gits. Het wordt een ontdekkingstocht doorheen Ferm Gits van vroeger tot nu, afgewisseld met kraampjes van lokale onderneemsters.

Het verhaal van Ferm Gits begon op 9 april 1923 wanneer enkele vrouwen de handen in elkaar sloegen om de Boerinnenbond Gits op te starten. “In de beginjaren bood de Boerinnenbond vooral opleiding en vorming aan zijn leden. Vrouwen wisselden ideeën uit over de boerenstiel, het huishouden, de kinderen, de was en de plas. Algauw telde de Gitse Boerinnenbond bijna 100 leden. Rond 1940 kende de vereniging een enorme groei. Er werden melkwedstrijden, gewestelijke cultuurdagen, voordrachten, zangwedstrijden en vele succesvolle toneelavonden georganiseerd”, vertellen de acht geëngageerde bestuursleden.

Veeprijskamp

“In 1971 werd de Boerinnenbond omgedoopt tot KVLV en werd die opengesteld voor alle landelijke vrouwen. De jaarlijkse feestvergadering en de kooklessen waren populaire activiteiten in die periode. Dé hoogdag was de veeprijskamp die samen met de Landelijke Gilde van Gits op kermismaandag georganiseerd werd. In 2003 startte KVLV Gits met ontbijtpakketten op Moederdag en die zijn ondertussen al 20 jaar een succes. Begin 2020 veranderde KVLV haar naam naar Ferm met momenteel 120 enthousiaste vrouwen. We willen vooral mensen samenbrengen om te genieten van fijne ontmoetingen tijdens leuke en leerrijke activiteiten zoals kooklessen, crealessen, sportactiviteiten, toneelvoorstellingen of voordrachten over maatschappelijke thema’s en nog veel meer.”

‘Ferm’ Ladies Event

Ferm Gits wil zijn 100-jarige bestaan niet zomaar voorbij laten gaan. “We organiseren een Ferm Ladies Event voor alle vrouwen van Gits en nemen hen mee op sleeptouw doorheen de geschiedenis van Ferm Gits. We willen tonen waar Ferm Gits nu voor staat en je maakt kennis met een aantal lokale vrouwelijke ondernemers of hobbyisten. Ze nemen je mee in hun verhaal en laten je genieten van hun creaties. Dankzij onze sponsors kunnen we een mooie Ferm-totebag met gadgets meegeven. Met de tombola zijn er ook mooie prijzen te winnen. Kortom, het wordt volop genieten van een gezellige namiddag vol plezier. We zorgen voor een warme ontvangst met een gratis glaasje en hapjes’, besluiten de enthousiaste dames. (EVG)

Het event van Ferm Gits heeft plaats op zaterdag 23 september van 14 tot 19 uur in Zomerstek. Reserveer je plaatsje en je goodiebag door 5 euro per deelnemer over te schrijven op het rekeningnummer van Ferm Gits (BE37 7386 0400 0228). De volledige waarde van je inschrijvingsgeld krijg je terug in de vorm van een waardebon. Bij vragen kun je terecht bij gitsferm@gmail.com.