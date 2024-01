Ferm Gistel heeft programma klaar

Vrouwenorganisatie Ferm heeft tijdens een nieuwjaarsreceptie het jaarprogramma voorgesteld. De boodschap is glashelder: “We hebben activiteiten voor jong en oud, ook niet-leden zijn welkom.”

De geschiedenis van Ferm gaat terug naar 1911, toen verschillende lokale landbouwkringen zich verenigden in één organisatie als de ‘Algemeene Belgische Boerinnenbond’. In de jaren 70 werd dat de KVLV of Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen en finaal, in 2020, de hedendaagse naam Ferm. Ook in Gistel is er een bloeiende afdeling met om en bij 100 leden.

“En afgelopen jaar zijn er enkele tientallen nieuwe leden bijgekomen, een opmerkelijke stijging”, merkt voorzitter Annie Cool op. “Dat komt omdat er toch heel wat nieuwe mensen naar Gistel zijn komen wonen en via lidmaatschap andere mensen leren kennen en contacten leggen.”

Veel in petto

Deze week nog was er een haak- en breicafé. Het initiatief kent een vervolg op 6 en 20 februari, en 5 en 19 maart telkens om 13.30 uur in de Zonnewijzer. Op 22 februari om 19 uur is er de kookworkshop ‘De betere croque’ in zaal de Tap. Ferm springt ook op de Ensor-kar van Oostende met een bezoek aan het Ensorhuis en een begeleide wandeling op 25 februari om 14.15 uur. Ook in maart staan er nog verschillende activiteiten geprikt.

“In de tweede helft van april is er de voordracht ‘ABC van dementie’ in zaal de Tap. En op 5 mei doen we voor een tweede keer de kindvriendelijke wandeling ‘Charetten en trottinetten’ met bijhorend een Ferm Café. Het wandelen trekken we in juni door met zomerse avondwandelingen om 19 uur”, zegt Cool nog. “Kortom: we hebben een breed aanbod omtrent bewegen, gezondheid, informatie en creativiteit, zowel voor jong als voor oud en voor niet-leden.”

Lid worden levert wel enkele voordelen op. Aansluiten kan altijd via de website. (TVA)

Info: www.samenferm.be