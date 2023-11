Ferm ging twee dagen naar Leuven

Twee dagen lang genoten 22 Ferm-vrouwen van een bezoek aan Leuven. Met de trein reisden ze naar deze stad, waarna ze eerst de bagage afzetten in hotel The Shepherd. Na een lunch in Brasserie De Waaiberg volgde er een snoepjeswandeling onder begeleiding van een gids, waar ze onder andere het Leuvense Fonske mochten proeven. ‘s Avonds was er een klopjacht en een driegangendiner op verschillende locaties in Leuven. Op zaterdag bezocht men – na het ontbijt – de brouwerij van Stella Artois voor een bedrijfsbezoek en aansluitend een degustatie en goodiebag. Daarna mochten de leden enkele uren vrij Leuven bezoeken. (Patrick D./foto Els)