Ferm en KVLV organiseren15de wintersmultocht

De Landelijke Gilde en Ferm Boezinge organiseren na twee coronajaren opnieuw een wintersmultocht. Op vrijdag 10 februari vindt de 15de editie plaats. Onderweg zijn er voldoende opwarmertjes voorzien en bij aankomst kan je aanschuiven voor heerlijke beenhesp.

“De wandeltocht van ongeveer vijf kilometer langs sfeervolle landelijke wegen vertrekt opnieuw in het ontmoetingscentrum Ten Vrielande. Voor de vijftiende uitgave op 10 februari, beperken we omwille van de zaalcapaciteit, het aantal deelnemers tot 400”, vertelt Hilde Deraedt van Ferm.

Opwarmertjes

“Onderweg zijn een drietal haltes voorzien, waar leden of sympathisanten van onze verenigingen voor soep, aperitief en de nodige opwarmertjes zorgen. Bij aankomst worden beenhesp, groentjes en frietjes geserveerd in de start- en aankomstplaats. Men kan starten van 18.30 tot 20.30 uur en de keuken zal open zijn tot 23.30 uur. Het is aanbevolen om een fluojasje te dragen en een lamp mee te brengen. Ook niet-wandelaars zijn welkom.” (RLa)

Inschrijven kan door overschrijving op het rekeningnummer BE29 7380 3435 1964. Deelname bij voorinschrijving tot 5 februari bedraagt voor volwassenen 25 euro, kinderen tot 12 jaar betalen 12 euro. Nadien tel je 27 euro neer. Info: marc.heughebaert@telenet.be.

