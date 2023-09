Ferm Donk viert honderdste verjaardag met gezellig feest

De dames van Ferm Donk verzamelden in de Smoufelbeekhoeve om samen te klinken op de honderdste verjaardag van hun vereniging. Ook nationaal voorzitster Nik Van Gool en regionaal consulente Marieke De Witte waren van de partij.

In 1911 werd Boerinnenbond Nationaal opgericht in Leuven. Twaalf jaar later, in april 1923, werd onder leiding van pastoor Dhaese en met als eerste voorzitster mevrouw Verleye-Sidonie Lateste, gestart met een Donkse afdeling. Door het uitgesproken landelijke karakter van Donk werd deze nieuwe vereniging, die haar leden opleiding en vorming aanbood, al snel succesvol. “In 1971 werd de naam KVLV gelanceerd: Katholiek Vormingswerk voor Landelijke Vrouwen”, vertelt Lut De Roo, die al 45 jaar bestuurslid is bij Ferm Donk. “Mevrouw Verleye-Camilla Jonkheere was toen voorzitster en mevrouw De Ceuninck- Julia Lippens, de grootmoeder van huidig burgemeester Koenraad De Ceuninck, secretaresse”, aldus Lut. “De grootste verandering bij KVLV kwam op 24 januari 2020, net voor het uitbreken van de coronapandemie. Toen werd het vernieuwde Ferm-netwerk uitgerold. In de vroege morgen van 25 januari 2020 werden 100.000 huizen verrast met een deurmat met opschrift Ferm Welkom. Het ledenblad werd omgedoopt tot Ferm en is met zijn pastelkleuren heel opvallend. Het staat voor de verjonging en vernieuwing die Ferm wil uitstralen. Via de website Samenferm.be kan iedereen meevolgen hoe Ferm zich verder ontwikkelt en wat we allemaal te bieden hebben”, aldus bestuurslid Lut De Roo.

Plek van verbinding

“Onze vereniging is een plek van verbinding, waar vriendschappen zijn ontstaan en mooie samenwerkingen tot bloei zijn gekomen”, vult voorzitster Maria Tamsyn aan. “Met onze geest van solidariteit hebben we met Ferm Donk de harten van velen veroverd en de kracht van gemeenschap en samenzijn belichaamd. Bovendien is ons jubileumfeest niet alleen een viering van het verleden. We blikken ook vooruit op de toekomst. De komende jaren bieden ongetwijfeld nieuwe kansen en uitdagingen, ook op het vlak van digitalisering. Via Facebook en andere kanalen zullen we onze activiteiten blijven bekendmaken”, klinkt het. (MIWI)