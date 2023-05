Ferm Avelgem vierde 100ste verjaardag onder stralend zonnetje

Op de zaterdagmarkt in Avelgem vierde Ferm Avelgem onder een stralende zon samen met leden, oud-voorzitsters, de burgemeester en schepen haar 100ste verjaardag. Of moeten we zeggen, 102e verjaardag. Want door corona vierden ze dit nu met een gratis ontbijt voor leden, een mooie tentoonstelling over de geschiedenis van de boerinnenbond, KVLV en Ferm in Avelgem en een mooie wedstrijd voor marktgangers.

Uit het archief van enkele ex-voorzitsters blijkt dat de boerinnenbond van Outrijve, opgericht in 1920, de eerste was in West-Vlaanderen. In november 1921 ontstond de boerinnenbond in Avelgem, helemaal tegen de zin van de toenmalige deken die de vrouwen liever aan de haard zag. En toch zetten ze door.

Vrouwen werden gestimuleerd elkaar op te zoeken en mondiger te worden. Uit de schoot van die boerinnenbond ontstonden later de gezinshulp om grote gezinnen te ondersteunen. Daarna ook de kinderopvang, omdat meer vrouwen uit huis gingen werken. En in 2020 veranderde de naam van KVLV in Ferm. En bij Ferm is iedereen van harte welkom!

“Meer dan 100 jaar stonden straffe vrouwen recht die hun krachten, talenten en goesting bundelden om vorm te geven aan deze vrouwenbeweging”, klinkt het bij Marieke Colpaert van Ferm Avelgem. “In 2023 organiseren we nog tal van toffe activiteiten zoals DIY droogbloemen, pizza bakken, pottenbakken, macramé, creatief inpakken voor de feestdagen én een kruidenworkshop.”